Sony объявила о создании фильма по мотивам Helldivers 2

Helldivers 2, одна из самых успешных игр PlayStation Studios, отправляется на большие экраны. Анонс фильма прозвучал на выставке CES 2025 в рамках пресс-конференции Sony. Проект разрабатывается совместно с Sony Productions и Sony Pictures, но подробности пока не раскрыты.

Глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш прокомментировал:

Мы сотрудничаем с Sony Pictures, чтобы экранизировать нашу невероятно популярную игру Helldivers 2. Это важный шаг вперед для PlayStation Productions.

Игра, созданная Arrowhead, вдохновлена культовым фильмом "Звёздный десант". В ней игроки защищают тоталитарный режим Суперземли от инопланетных угроз, включая роботов и жуков-терминидов, под лозунгами «управляемой демократии».

Helldivers 2 стала самой быстро продаваемой игрой PlayStation Studios, разойдясь тиражом в 12 миллионов копий за 12 недель. Релиз обновления Illuminate, добавившего третью враждебную фракцию, вдохнул в проект новую жизнь.

Ожидания от фильма высоки, и фанаты с нетерпением ждут, как история о борьбе за Суперземлю воплотится на экране.