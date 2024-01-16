Уничтожение всего живого в релизном трейлере кооперативного шутера Helldivers 2

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Arrowhead Game Studios выпустили релизный трейлер игры Helldivers II.
Сражайтесь за свободу во враждебной галактике в этом неистовом кооперативном командном шутере от третьего лица. Объединитесь с четырьмя друзьями и обрушьте хаос на инопланетное бедствие, угрожающее безопасности вашей родной планеты, Суперземли, в этом многопользовательском кооперативном шутере для PlayStation 5 и PC от Arrowhead Game Studios.
Helldivers II выйдет для PlayStation 5 и PC через Steam 8 февраля.
Ну выглядит бодро.