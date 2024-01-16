на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.8 35 оценок

Уничтожение всего живого в релизном трейлере кооперативного шутера Helldivers 2

butcher69
Новости

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Arrowhead Game Studios выпустили релизный трейлер игры Helldivers II.

Сражайтесь за свободу во враждебной галактике в этом неистовом кооперативном командном шутере от третьего лица. Объединитесь с четырьмя друзьями и обрушьте хаос на инопланетное бедствие, угрожающее безопасности вашей родной планеты, Суперземли, в этом многопользовательском кооперативном шутере для PlayStation 5 и PC от Arrowhead Game Studios.

Helldivers II выйдет для PlayStation 5 и PC через Steam 8 февраля.

9
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий