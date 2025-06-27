В Helldivers 2 наконец-то появился плащ ревью-бомбинга

Arrowhead Game Studios начала дарить памятный плащ всем игрокам Helldivers 2, чтобы отметить их вклад в защиту демократии с помощью ревью-бомбинга игры.

В 2024 году, когда Sony Interactive Entertainment потребовала учётную запись PlayStation Network для игры в Helldivers 2 в Steam, игроки ответили шквалом негативных отзывов, что поставило Arrowhead между молотом и наковальней.

Sony в итоге отменила решение, и сообщество получило то, что хотело, момент, который теперь отмечен появлением плаща, увековечивающей это событие среди сообщества игроков Helldivers 2.

Плащ будет предложен всем игрокам Helldivers 2, но Arrowhead просит немного терпения, поскольку сроки доставки могут различаться.

В честь их беспрекословной приверженности защите Управляемой Демократии хелддайверы были награждены памятным плащом. Новая часть униформы будет доступна во всех арсеналах Суперразрушителей, как только будет завершен выпуск.



Этот плащ будет вручен всем существующим игрокам. Как и в случае с нашими предыдущими выпусками предметов, пожалуйста, подождите некоторое время, пока предмет прибудет в ваш почтовый ящик.