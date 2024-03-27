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Hellgate: Redemption 2026 г.
Экшен, Шутер
6.8 4 оценки

Создатель Hellgate: London анонсировал Hellgate: Redemption для ПК и консолей

butcher69
Новости

Lunacy Games, студия, основанная в сентябре 2022 года создателем Hellgate: London Биллом Ропером, подписала лицензионное соглашение с HanbitSoft на создание новой AAA-игры по франшизе Hellgate для консолей и PC, объявила компания. Игра под кодовым названием Hellgate: Redemption, действие игры будет происходить в нераскрытой части альтернативной истории франшизы, в мире демонического апокалипсиса.

"Я мечтал вернуться к франшизе, которую мы создали в 2007 году, много-много лет", - сказал в пресс-релизе генеральный директор и соучредитель Lunacy Games Билл Ропер. "Я всегда чувствовал, что у меня есть незаконченное дело с IP Hellgate, поэтому наше кодовое имя для проекта - Hellgate: Redemption".

Используя движок Unreal Engine 5, облачные игровые серверы, как можно больше готовых решений и отличные партнерские отношения с разработчиками, мы вкладываем каждый доллар в разработку в геймплей и инновации. Мы сохраняем основные элементы геймплея и истории Hellgate: London в нашем текущем дизайне, но мы намерены создать новый захватывающий опыт, который использует многочисленные достижения индустрии за последние 17 лет с момента выхода оригинальной игры.
29
16
Hellgate: Redemption
2026 г.
Комментарии: 16
Ваш комментарий
hpi

Годная была дрочильня. Вроде го#но, но не воняет.

10
vertehwost

вот только возьмешься за что нибудь спустя много лет...

0
polyhedral

опа, вот это прям нежданно. я прям от мрачняка первой части ваще кайф ловил. с двумя мечами выкашивал орды тварей в проссаных туннелях апокалиптического Лондона.... задушила однообразием локаций.... и багами) а так конечно знатное месиво было.

4
Anklava

Ой ну ладно, уговорил..😤 В то время для меня Hellgate: London эпичная игра была, комп.клубе убивал в неё время..😭 Пойду с торрента скачаю, вспомню молодость..😎

0
bysaturn

Лучше бы сделали ремейк оригинала, который не оправдал ожидания.

1
hpi

Ну так они и запилят скорей всего. Людей нужно познакомить с вселенной и т. д. Это как со сталкером.

0
-zotik- hpi

плохой пример))

0
Капитан Баттхерт

Первая часть была унылой.

0
-zotik-

это был не обычный дьяблойд того времени

2
Egik81

Ну если сделают в духе оригинала со всеми современным новоротами то будет неплохо. Учитывая что игр новых про метро я думаю мы ещё не скоро увидим по понятным причинам. Виртуальную метро она же авекинг я не считаю.

0
Niko71790

вот когда в релиз попадёт тогда и будет понятно - мусор или last epoch 2.0 как диаблойд и как проект вообще в целом по качеству, а так, ну ок

0
AleksandrLondon2077

Неожиданно , ждём

0
Кей Овальд

Первая часть была довольно средней. Хз зачем её продолжение, но может и выгорит что.

0
Gridon

"незаконченное дело" у него, как же. Скорее, просто бабла захотелось срубить на ностальгирующих фанатах.

И что это за бред про "облачные игровые серверы" и "готовые решения"? Похоже, опять будет очередная недоделка на коленке, лишь бы быстрее выпустить и бабло собрать. Никакого тебе качества и инноваций, о которых они там заливают.

0
6363

В коопе проходил прикольно было

0
РикоЧико

Помню какой мощный пиар был у игры. И какой слабый пук на выходе вышел. 💨

Я даже поначалу не поверил что обзоры об этой игре.

0