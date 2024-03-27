Создатель Hellgate: London анонсировал Hellgate: Redemption для ПК и консолей

Lunacy Games, студия, основанная в сентябре 2022 года создателем Hellgate: London Биллом Ропером, подписала лицензионное соглашение с HanbitSoft на создание новой AAA-игры по франшизе Hellgate для консолей и PC, объявила компания. Игра под кодовым названием Hellgate: Redemption, действие игры будет происходить в нераскрытой части альтернативной истории франшизы, в мире демонического апокалипсиса.

"Я мечтал вернуться к франшизе, которую мы создали в 2007 году, много-много лет", - сказал в пресс-релизе генеральный директор и соучредитель Lunacy Games Билл Ропер. "Я всегда чувствовал, что у меня есть незаконченное дело с IP Hellgate, поэтому наше кодовое имя для проекта - Hellgate: Redemption".

Используя движок Unreal Engine 5, облачные игровые серверы, как можно больше готовых решений и отличные партнерские отношения с разработчиками, мы вкладываем каждый доллар в разработку в геймплей и инновации. Мы сохраняем основные элементы геймплея и истории Hellgate: London в нашем текущем дизайне, но мы намерены создать новый захватывающий опыт, который использует многочисленные достижения индустрии за последние 17 лет с момента выхода оригинальной игры.