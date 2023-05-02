Heroes & Generals 18.10.2016
7.4 218 оценок

В Heroes and Generals началась акция "Золотая лихорадка" до закрытия серверов

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R_Mor
Новости

Поскольку Heroes and Generals скоро закроется, разработчики запустили акцию "Золотой лихорадки". Теперь все учетные записи имеют неограниченный запас золота. Акция продлится до официального закрытия серверов в четверг, 25 мая 2023 года.

Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам, чтобы в последний раз проводить в последний путь оригинальную игру, с которой все началось. Событие "Золотая лихорадка" - это наша благодарность сообществу, поэтому, пожалуйста, отрывайтесь и экспериментируйте с любыми сборками, какие только сможете придумать! До новых встреч.
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