В Heroes and Generals началась акция "Золотая лихорадка" до закрытия серверов

Поскольку Heroes and Generals скоро закроется, разработчики запустили акцию "Золотой лихорадки". Теперь все учетные записи имеют неограниченный запас золота. Акция продлится до официального закрытия серверов в четверг, 25 мая 2023 года.
Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам, чтобы в последний раз проводить в последний путь оригинальную игру, с которой все началось. Событие "Золотая лихорадка" - это наша благодарность сообществу, поэтому, пожалуйста, отрывайтесь и экспериментируйте с любыми сборками, какие только сможете придумать! До новых встреч.