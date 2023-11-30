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Hitman: Blood Money 30.05.2006
9.2 2 037 оценок

Hitman: Blood Money - Reprisal стала доступна для iOS и Android

monk70
Новости

Сегодня компания Feral Interactive объявила о выходе Hitman: Blood Money — Reprisal на iOS и Android.

Знаменитый наемный убийца Агент 47 готов выполнять свои планы на ходу благодаря классическому стелс-экшену Hitman: Blood Money, полностью переработанному для мобильных устройств и дополненному визуальными улучшениями, впервые появившимися в Enhanced Edition для консолей. Благодаря дополнительным новым функциям, таким как режим «Инстинкт» и система предупреждений, которые обеспечивают полное представление игрового мира, Reprisal совершенствует способности 47 как для ветеранов, так и для новичков в игре. Используя полностью настраиваемый сенсорный интерфейс, геймпад или клавиатуру и мышь, вас ждут двенадцать миссий-песочницы с высокой повторяемостью, каждая из которых представляет собой гламурный фон для подвигов 47-го, когда он выполняет удары с кропотливой изобретательностью.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Imnogamer

Самая лучшая часть франшизы.

3
hpi

А когда на Нинтендо свич?

0