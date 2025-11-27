ЧАТ ИГРЫ
Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.3 1 215 оценок

В Steam стартовала раздача Hitman 3 - Makeshift Pack

KoRnEr KoRnEr

IO Interactive отдаёт в Steam дополнительный набор HITMAN 3 — Makeshift Pack для Hitman World of Assassination, в который входят различные внутриигровые предметы.

В набор HITMAN 3 — Makeshift Pack входит:

  • Костюм с пончо из вторсырья
  • Самодельная катана
  • Пистолет из вторсырья
  • Самодельный дробовик из вторсырья
  • Пистолет-пулемет из вторсырья
  • Самодельная штурмовая винтовка из вторсырья
  • Снайперская винтовка из вторсырья
  • Набор косметических предметов из вторсырья для явочной квартиры в режиме «Фрилансер»
Комментарии:  6
in the void

хлам какой-то

4
Рио Фокс

Не хлам, а вторсырьё.

1
Night Driving Avenger

Аттракцион неслыханной щедрости!!

4
bohdan2015

Как раз именно этот пак не был куплен!) Хватайте.. и во Фрилансере все предметы потеряете:XD

1
Ahnx

Так вся эта ерунда и так входит в бесплатную версию.

1
Neko-Aheron

Если пистолет под .22 и ствол из стали с буйком. Может прокатит на один выстрел без потери здоровья.

1