В Steam стартовала раздача Hitman 3 - Makeshift Pack

IO Interactive отдаёт в Steam дополнительный набор HITMAN 3 — Makeshift Pack для Hitman World of Assassination, в который входят различные внутриигровые предметы.
В набор HITMAN 3 — Makeshift Pack входит:
- Костюм с пончо из вторсырья
- Самодельная катана
- Пистолет из вторсырья
- Самодельный дробовик из вторсырья
- Пистолет-пулемет из вторсырья
- Самодельная штурмовая винтовка из вторсырья
- Снайперская винтовка из вторсырья
- Набор косметических предметов из вторсырья для явочной квартиры в режиме «Фрилансер»
хлам какой-то
Не хлам, а вторсырьё.
Аттракцион неслыханной щедрости!!
Как раз именно этот пак не был куплен!) Хватайте.. и во Фрилансере все предметы потеряете:XD
Так вся эта ерунда и так входит в бесплатную версию.
Если пистолет под .22 и ствол из стали с буйком. Может прокатит на один выстрел без потери здоровья.