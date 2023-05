Графику и производительность в Hogwarts Legacy сравнили на консолях Xbox ©

В прошлую пятницу, 5 мая, состоялся релиз Hogwarts Legacy на консолях прошлого поколения — PS4 и Xbox One. И автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits выпустил новый ролик, в котором демонстрируются технические особенности версий для Xbox One и Xbox One X.

Общий уровень графики заметно снизился по сравнению с версией для Xbox Series X, фрагменты которой также демонстрируются в ролике. Плюс из-за использования HDD загрузки длятся сильно дольше — иногда приходится ждать целую минуту.

Avalanche Software сделала свою работу, и похоже, что месяцы задержки пастген-версии Hogwarts Legacy того стоили. С предполагаемыми визуальными компромиссами и неплохой производительностью, версии для Xbox One S/X будут приятными, если игроки смогут терпеливо относиться к времени загрузки.