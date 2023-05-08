Графику и производительность в Hogwarts Legacy сравнили на консолях Xbox

В прошлую пятницу, 5 мая, состоялся релиз Hogwarts Legacy на консолях прошлого поколения — PS4 и Xbox One. И автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits выпустил новый ролик, в котором демонстрируются технические особенности версий для Xbox One и Xbox One X.
Общий уровень графики заметно снизился по сравнению с версией для Xbox Series X, фрагменты которой также демонстрируются в ролике. Плюс из-за использования HDD загрузки длятся сильно дольше — иногда приходится ждать целую минуту.
Avalanche Software сделала свою работу, и похоже, что месяцы задержки пастген-версии Hogwarts Legacy того стоили. С предполагаемыми визуальными компромиссами и неплохой производительностью, версии для Xbox One S/X будут приятными, если игроки смогут терпеливо относиться к времени загрузки.
- Как и ожидалось, Xbox One S/X страдают от общего снижения производительности во всех настройках. Тем не менее, визуальное качество приемлемо. страдают от общего снижения производительности во всех настройках. Тем не менее, визуальное качество приемлемо.
- Xbox One X сохраняет более высокий уровень текстурирования по сравнению с Xbox One. Xbox One имеет некоторые проблемы с загрузкой текстур и геометрии.
- Дистанция прорисовки и освещение - это настройки, которые больше всего влияют на визуальную настройку, ставя ее в более низкое качество по сравнению с режимом производительности Xbox Series.
- Xbox One S/X также удаляет некоторые активы из окружения (вазы, картины и другую мебель), чтобы снизить графическую нагрузку.
- Xbox One S/X предлагают возможность разблокировать частоту кадров, достигая до 40 кадров в секунду в помещении. На открытом воздухе средний показатель не превышает 35/32fps на Xbox One X. Xbox One изо всех сил пытается достичь 30fps в этих областях.