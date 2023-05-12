Hogwarts Legacy для Nintendo Switch перенесли на 14 ноября ©

Неделю назад обладатели PS4 и Xbox One получили возможность попасть в Хогвартс вместе с выходом игры Hogwarts Legacy, а версия для Switch ожидалась летом. Но разработчики решили перенести релиз.

Новая дата релиза Hogwarts Legacy для Nintendo Switch назначена на 14 ноября. Создателям нужно больше времени для оптимизации и они поблагодарили поклонников за терпение.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся на PS5, Xbox Series и PC в начале февраля. Кстати, не так давно Драко Малфой вернулся в Хогвартс и прошел один из квестов за факультет Слизерина.