Hogwarts Legacy на Nintendo Switch 2 получит свой собственный магический DLSS

Как сообщает портал VGC, порт Hogwarts Legacy должен в полной мере использовать потенциал новой консоли Nintendo, предложив отличное визуальное качество и производительность, что позволит в полной мере передать атмосферу огромного мира волшебников, который создала Avalanche Software.

В технических деталях, опубликованных в пресс-релизе японской компании SEGA, которая будет издавать игру на территории Японии, говорится о существенных улучшениях, способных полностью изменить игровой процесс. Среди них - разрешение рендеринга: игра будет работать в 1440p в док-режиме и 1080p в портативном режиме, причем в обоих случаях будет поддерживаться технология HDR. Еще одним «революционным» элементом станет технология DLSS от Nvidia, позволяющая значительно повысить производительность без ущерба для качества изображения.

Тем, кто играл в оригинальную версию на Nintendo Switch, наверняка запомнились раздражающие экраны загрузки, прерывавшие исследование открытого мира. В частности, больше всего нареканий вызывали магазины в Хогсмиде, где каждый вход и выход был связан с долгим ожиданием. По словам SEGA, в версии для Switch 2 эти простои были полностью устранены. Кроме того, в новой версии ожидается улучшение качества освещения и теней, более эффективное сглаживание и в целом улучшенная графика для более полного погружения в игровой процесс.

Еще одно интересное нововведение касается управления: версия для Switch 2 будет поддерживать использование мыши, что в перспективе может стать альтернативой сенсорному управлению или джой-кон для некоторых игровых функций.