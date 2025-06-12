Hogwarts Legacy получила новое обновление на PC

Создатели Hogwarts Legacy выпустили новый патч для PC-версии с улучшениями для игры и набора для моддинга. Обновление направлено на повышение стабильности, улучшение совместимости и расширение возможностей для создания пользовательского контента.

Изменения в игре:

Изменены настройки дисплея по умолчанию — теперь режим Low Latency не включается на старых неподдерживаемых видеокартах, что снижает количество ошибок при запуске;

Изменения в наборе для создания:

Обновлён редактор текста, теперь поддерживает несколько языков, включая текущий язык системы;

Добавлена поддержка создания и редактирования видеороликов заклинаний, талантов и мини-игр;

Введена возможность создавать новые SQL-таблицы через встроенный редактор базы данных;

Добавлены новые шаблоны мётел, костюмов и геймплейных элементов;

Можно задать конкретный лут в сундуках, а не полагаться только на случайные предметы;

Упрощён интерфейс: теперь доступны выпадающие меню для создания модов и шаблонов, а также кнопка сброса ссылки на мод;

Новый раздел на панели инструментов — функции, специфичные для каждого мода;

Удалены лишние плагины, чтобы уменьшить размер набора;

Отключено создание мини-дампов при сбоях, что раньше приводило к накоплению больших логов;

Исправлена ошибка, из-за которой не работала кнопка «Загрузить» при первом перезапуске набора.

Обновление открывает новые возможности для сообщества моддеров и делает процесс создания модификаций более гибким и удобным.