Hogwarts Legacy получила новое обновление на PC

Создатели Hogwarts Legacy выпустили новый патч для PC-версии с улучшениями для игры и набора для моддинга. Обновление направлено на повышение стабильности, улучшение совместимости и расширение возможностей для создания пользовательского контента.
Изменения в игре:
- Изменены настройки дисплея по умолчанию — теперь режим Low Latency не включается на старых неподдерживаемых видеокартах, что снижает количество ошибок при запуске;
Изменения в наборе для создания:
- Обновлён редактор текста, теперь поддерживает несколько языков, включая текущий язык системы;
- Добавлена поддержка создания и редактирования видеороликов заклинаний, талантов и мини-игр;
- Введена возможность создавать новые SQL-таблицы через встроенный редактор базы данных;
- Добавлены новые шаблоны мётел, костюмов и геймплейных элементов;
- Можно задать конкретный лут в сундуках, а не полагаться только на случайные предметы;
- Упрощён интерфейс: теперь доступны выпадающие меню для создания модов и шаблонов, а также кнопка сброса ссылки на мод;
- Новый раздел на панели инструментов — функции, специфичные для каждого мода;
- Удалены лишние плагины, чтобы уменьшить размер набора;
- Отключено создание мини-дампов при сбоях, что раньше приводило к накоплению больших логов;
- Исправлена ошибка, из-за которой не работала кнопка «Загрузить» при первом перезапуске набора.
Обновление открывает новые возможности для сообщества моддеров и делает процесс создания модификаций более гибким и удобным.
моддинг нулевый не квестов не врагов новых нечерта...
А чем существующие не нравятся? Там их огромное количество. На много дней прохождения хватит побочек.
игра на анриле - смерть модам. Ни одной игры на этом движке не было с поддержкой глобальных модов
без активации никак в общем