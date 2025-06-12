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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 8 234 оценки

Hogwarts Legacy получила новое обновление на PC

AceTheKing AceTheKing

Создатели Hogwarts Legacy выпустили новый патч для PC-версии с улучшениями для игры и набора для моддинга. Обновление направлено на повышение стабильности, улучшение совместимости и расширение возможностей для создания пользовательского контента.

Изменения в игре:

  • Изменены настройки дисплея по умолчанию — теперь режим Low Latency не включается на старых неподдерживаемых видеокартах, что снижает количество ошибок при запуске;

Изменения в наборе для создания:

  • Обновлён редактор текста, теперь поддерживает несколько языков, включая текущий язык системы;
  • Добавлена поддержка создания и редактирования видеороликов заклинаний, талантов и мини-игр;
  • Введена возможность создавать новые SQL-таблицы через встроенный редактор базы данных;
  • Добавлены новые шаблоны мётел, костюмов и геймплейных элементов;
  • Можно задать конкретный лут в сундуках, а не полагаться только на случайные предметы;
  • Упрощён интерфейс: теперь доступны выпадающие меню для создания модов и шаблонов, а также кнопка сброса ссылки на мод;
  • Новый раздел на панели инструментов — функции, специфичные для каждого мода;
  • Удалены лишние плагины, чтобы уменьшить размер набора;
  • Отключено создание мини-дампов при сбоях, что раньше приводило к накоплению больших логов;
  • Исправлена ошибка, из-за которой не работала кнопка «Загрузить» при первом перезапуске набора.

Обновление открывает новые возможности для сообщества моддеров и делает процесс создания модификаций более гибким и удобным.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ThoughtfulGerardo

моддинг нулевый не квестов не врагов новых нечерта...

1
Sidorovich12

А чем существующие не нравятся? Там их огромное количество. На много дней прохождения хватит побочек.

SVolf

игра на анриле - смерть модам. Ни одной игры на этом движке не было с поддержкой глобальных модов

ConciseYu

без активации никак в общем