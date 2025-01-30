Hogwarts Legacy получила официальную поддержку модов на ПК

Avalanche Software выпустила обновление, добавляющее долгожданную поддержку модов в PC-версию Hogwarts Legacy. Наряду с последним обновлением, игроки получили доступ к Creator Kit и первым официальным модам, которые можно загрузить как в Steam, так и Epic Games Store, хотя сам Creator Kit доступен только в Epic Games Store.

В опубликованном трейлере можно увидеть официальные моды, созданные разработчиками, включая новые прически и креативные модификации метлы - от летающих копыт до... летающих кошек. Первые модификации также предлагают новые миссии, подземелья и косметические элементы.

Процесс установки модификаций планируется сделать максимально простым, поэтому Warner Bros. подготовила специальное видеоруководство, в котором пошагово объясняется, как скачивать и устанавливать моды. Все модификации будут доступны на популярной платформе CurseForge. Набор Creator Kit позволяет разработчикам создавать собственные миссии, подземелья и кастомизировать персонажей.

Более подробную информацию можно найти в официальном сообщении от разработчиков - там же вы найдете полный список изменений, вносимых этим обновлением (исправления, связанные с производительностью, графикой пользовательского интерфейса, звуком и т.д.).

На данный момент поддержка модов остается эксклюзивной для PC-версии. Компания Warner Bros. не сообщала о планах по выпуску аналогичной функции для консолей.