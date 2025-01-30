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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 7 725 оценок

Hogwarts Legacy получила официальную поддержку модов на ПК

Gruz_
Новости

Avalanche Software выпустила обновление, добавляющее долгожданную поддержку модов в PC-версию Hogwarts Legacy. Наряду с последним обновлением, игроки получили доступ к Creator Kit и первым официальным модам, которые можно загрузить как в Steam, так и Epic Games Store, хотя сам Creator Kit доступен только в Epic Games Store.

В опубликованном трейлере можно увидеть официальные моды, созданные разработчиками, включая новые прически и креативные модификации метлы - от летающих копыт до... летающих кошек. Первые модификации также предлагают новые миссии, подземелья и косметические элементы.

Процесс установки модификаций планируется сделать максимально простым, поэтому Warner Bros. подготовила специальное видеоруководство, в котором пошагово объясняется, как скачивать и устанавливать моды. Все модификации будут доступны на популярной платформе CurseForge. Набор Creator Kit позволяет разработчикам создавать собственные миссии, подземелья и кастомизировать персонажей.

Более подробную информацию можно найти в официальном сообщении от разработчиков - там же вы найдете полный список изменений, вносимых этим обновлением (исправления, связанные с производительностью, графикой пользовательского интерфейса, звуком и т.д.).

На данный момент поддержка модов остается эксклюзивной для PC-версии. Компания Warner Bros. не сообщала о планах по выпуску аналогичной функции для консолей.

12
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Rorschach93

денуво убрали бы

4
chaospaladin

Зачем?

-3
Ahnx chaospaladin

Затем.

0
Max Rolens

Ждем мод на космодесант )))

0
SexualHarassmentPanda
0
RASTA PAHAN

Уже есть мод, где можно с собой челов брать. Побольше бы такого, а то в игре как то одиноко

0
Tatyana M

И все моды, создававшиеся людьми на протяжении 2 лет, перестали работать.... И ещё новые требования :

-Привязав учетную запись WB, игроки теперь могут устанавливать моды из нового меню MODs.

-Напоминаем, что для корректной работы системы МОДов вам необходимо быть в сети.

-Свяжите свой аккаунт WB с Curseforge

на три буквы

0
Abarmot90

Дуньку не убрали?

-1
Kobayashi_Rindo

Ну, теперь, как грибы после дождя - ню модов появится))

-1