Hogwarts Legacy стала самой продаваемой новой игрой в 2023 году

Недавно в Twitter компании Warner Bros. появилось сообщение о том, что Hogwarts Legacy, вышедшая в начале этого, поднялась на вершины рейтингов и стала самой продаваемой новинкой 2023 года. Твит был посвящен тому, что наконец-то игра вышла на всех платформах. Впрочем, поклонники не могли не заметить особенность, указанную на картинке: на ней было написано: " №1 по продажам среди новых релизов 2023 года".

Как следствие, множество фанатов радуются этому событию вместе с разработчиками Warner Bros. в Twitter. Напомним, что бестселлер 2023 года получил высокую оценку критиков благодаря своей истории, великолепному визуальному оформлению, проработанным персонажам, динамичным сражениям и другим аспектам. Хотя планы по выпуску DLC или будущих расширений не были подтверждены, разработчики, предположительно, уже начали работу над созданием продолжения популярной игры.

Многие пользователи в ответах на твиттер также задаются вопросом, почему столь популярная игра не была номинирована на премию "Игра года" на The Game Awards 2023. Hogwarts Legacy получила хорошие отзывы, но в то же время подверглось критике из-за неоднозначных высказываний в адрес трансгендерного сообщества, сделанных в свое время ее автором Дж.К. Роулинг. Фанаты утверждают, что, скорее всего, именно эта полемика помешала продвижению проекта на сцену.

Ролевая игра Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X и ПК. Кроме того, 14 ноября 2023 года состоялся успешный запуск порта на Nintendo Switch, учитывая ограничения, присущие маленькому гиганту.