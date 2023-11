Hogwarts Legacy вернулась на первое место британского розничного чарта

Игра Hogwarts Legacy вернулась на вершину британского розничного чарта после выхода на Nintendo Switch, а также благодаря скидкам "Черной пятницы", оттеснившим Call of Duty: Modern Warfare 3 на второе место.

Сделки "Черной пятницы" увеличили продажи нескольких игр, в том числе EA Sports FC 24 на третьем месте, которая получила 115%-ный прирост продаж благодаря тому, что стала частью комплекта для PS5.

То же самое можно сказать и об игре Assassin's Creed Mirage, которая переместилась с 10-го на 8-е место благодаря 165-процентному росту продаж. Gran Turismo 7 и Forspoken также вернулись в чарты, заняв 15 и 16 места соответственно, благодаря тому, что были включены в комплект поставки PS5.

В то же время на этой неделе в чартах дебютировали три новые игры. Super Mario RPG на 6-м месте, затем Bluey: The Video Game на 7-м месте, а Persona 5 Tactica заняла 34-е место.

В других местах благодаря акциям розничных продавцов в Топ-40 вновь попали такие игры, как The Last Of Us Part 1, Spider-Man: Miles Morales и Resident Evil 4. Другие игры, включая Minecraft Legends, Final Fantasy 16, The Crew Motorfest и Lego 2K Drive, также получили значительную выгоду от снижения цен.