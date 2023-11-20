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об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.4 4 790 оценок

Hogwarts Legacy вернулась на первое место британского розничного чарта

butcher69
Новости

Игра Hogwarts Legacy вернулась на вершину британского розничного чарта после выхода на Nintendo Switch, а также благодаря скидкам "Черной пятницы", оттеснившим Call of Duty: Modern Warfare 3 на второе место.

Сделки "Черной пятницы" увеличили продажи нескольких игр, в том числе EA Sports FC 24 на третьем месте, которая получила 115%-ный прирост продаж благодаря тому, что стала частью комплекта для PS5.

То же самое можно сказать и об игре Assassin's Creed Mirage, которая переместилась с 10-го на 8-е место благодаря 165-процентному росту продаж. Gran Turismo 7 и Forspoken также вернулись в чарты, заняв 15 и 16 места соответственно, благодаря тому, что были включены в комплект поставки PS5.

В то же время на этой неделе в чартах дебютировали три новые игры. Super Mario RPG на 6-м месте, затем Bluey: The Video Game на 7-м месте, а Persona 5 Tactica заняла 34-е место.

В других местах благодаря акциям розничных продавцов в Топ-40 вновь попали такие игры, как The Last Of Us Part 1, Spider-Man: Miles Morales и Resident Evil 4. Другие игры, включая Minecraft Legends, Final Fantasy 16, The Crew Motorfest и Lego 2K Drive, также получили значительную выгоду от снижения цен.

  1. Hogwarts Legacy
  2. Call of Duty: Modern Warfare 3
  3. EA Sports FC 24
  4. Spider-Man 2
  5. Super Mario Bros Wonder
  6. Super Mario RPG
  7. Bluey: The Video Game
  8. Assassin's Creed Mirage
  9. Nintendo Switch Sports
  10. Mortal Kombat 1
11
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
bohdan2015

бездари, игру года сюда!:XD

1
RPG fan of games

Что за игра?

0
Телетузик

В отношении поддержки своих культурных продуктов британцы конечно большие молодцы и на несколько голов выше ... своих неоколониальных владений;) Не то что бриты такие гении, просто остальные на несколько голов стали короче))

0