Новое обновление Hogwarts Legacy добавляет арахнофобный режим ©

Вы боитесь пауков и по этой причине не можете играть в Hogwarts Legacy? Знайте, что с последним обновлением можно будет включить специальную опцию для арахнофобных пользователей.

В серии постов в Твиттере разработчики рассказали, каковы будут последствия активации этой дополнительной настройки игры. Что касается более мелких пауков, с которыми вы не можете взаимодействовать, они будут полностью невидимы. То же самое относится и к тушам паукообразных, расположенным вокруг некоторых локаций, хотя разработчики подтвердили, что их модели не будут видны, но будут «физически присутствовать», что не позволит игрокам добраться до мест, куда им не следует идти. Переходя к настоящим паукам, с которыми можно столкнуться во время приключения, они претерпят косметические изменения, чтобы они никак не могли беспокоить арахнофобов.

Очевидно, что это не единственная новинка, представленная в игре, и, как видно из официального журнала изменений, многие ошибки были устранены по случаю дебюта Hogwarts Legacy на PlayStation 4 и Xbox One.