Новое обновление Hogwarts Legacy добавляет арахнофобный режим

Вы боитесь пауков и по этой причине не можете играть в Hogwarts Legacy? Знайте, что с последним обновлением можно будет включить специальную опцию для арахнофобных пользователей.
В серии постов в Твиттере разработчики рассказали, каковы будут последствия активации этой дополнительной настройки игры. Что касается более мелких пауков, с которыми вы не можете взаимодействовать, они будут полностью невидимы. То же самое относится и к тушам паукообразных, расположенным вокруг некоторых локаций, хотя разработчики подтвердили, что их модели не будут видны, но будут «физически присутствовать», что не позволит игрокам добраться до мест, куда им не следует идти. Переходя к настоящим паукам, с которыми можно столкнуться во время приключения, они претерпят косметические изменения, чтобы они никак не могли беспокоить арахнофобов.
Очевидно, что это не единственная новинка, представленная в игре, и, как видно из официального журнала изменений, многие ошибки были устранены по случаю дебюта Hogwarts Legacy на PlayStation 4 и Xbox One.
фобий много. кто то боится 3д облаков и атмосферы. кто-то неопределенно глубокой воды в которую нужно заныривать за всякими сапогами. а кто-то боится знаков вопросиков на карте и открытых миров и тут же закрывает игру пек-пек
Бояться пиксельных пауков? Это, что мод для Рона Уизли?
У Grounded спёрли идею цензуры пауков?
украли идею помощи людям с фобиями?) Это как простуду лечить придумал один человек, но если лечат сейчас врачи- то украли)
Да-да, опции отключения пауков была только у граундед.
первый раз когда я узнал об отключении пауков - это был один из ранних модов скурима заменяющих паука на медведя с балалайкой т-позе. а что до того кто первым официально задумал отключать паука не знаю.