Продано более 24 миллионов копий Hogwarts Legacy

Ни для кого не секрет, что в прошлом году Hogwarts Legacy принесла Warner Bros. огромный доход, став самой продаваемой игрой в США и Великобритании. Однако после того, как в 2023 году было продано более 22 миллионов копий, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав недавно сообщил Variety, что продажи превысили 24 миллиона.

Это означает, что за последние несколько недель было продано еще два миллиона копий. Хотя WB Games и Avalanche Software не подтвердили, находится ли в разработке продолжение, президент WB Games Дэвид Хаддад заявил, что в разработке находится «ряд других вещей», связанных с Гарри Поттером, о которых еще не объявлено.

Тем временем эксклюзивный контент ролевой игры для PlayStation появится на других платформах позднее этим летом. Также появятся дополнительные функции и обновления, более подробная информация о которых появится в ближайшие месяцы.

Hogwarts Legacy доступна для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.