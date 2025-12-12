ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 8 735 оценок

Секретной игрой в бесплатной раздаче EGS оказалась Hogwarts Legacy

monk70 monk70

Hogwarts Legacy оказалась секретной игрой в новой бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция продлится 7 дней, и после её активации игра останется у вас навсегда.

Hogwarts Legacy — это ролевая игра в жанре экшен с открытым миром, действие которой разворачивается в мире, впервые представленном в книгах о Гарри Поттере. Отправляйтесь в путешествие по знакомым и новым локациям, исследуйте мир, открывайте для себя магических существ, настраивайте своего персонажа и создавайте зелья, осваивайте заклинания, улучшайте таланты и станьте тем волшебником, которым хотите быть.

Почувствуйте Хогвартс 1800-х годов. Ваш персонаж — студент, хранящий ключ к древней тайне, которая грозит разорвать волшебный мир на части. Заводите союзников, сражайтесь с тёмными волшебниками и в конечном итоге решайте судьбу волшебного мира. Ваше наследие — это то, что вы сами из него сделаете.

12
24
Комментарии:  24
Ваш комментарий
LEC_AL
7
kotasha

Ты ещё 100 раз это напиши умные сменили давно регион, а терпилы остались на ру где нюхать нечего.

5
Serge M kotasha

С каких пор прокладки = умные?

LEC_AL

Ну в принципе как и всегда... Ну раздают бесплатно, а смысл если ты не можешь её получить на территории РФ

5
Nomen Ipsum

Территория РФ это не весь мир всё таки.

2
HellowRainbow Nomen Ipsum

Смелое заявление

3
kotasha

4 год пошёл алесики песики.

2
Traha_Global

Суини как всегда радует.Наш бро!

2
VersalifeDX

Да и в принципе, все те двое Суини, которых я знаю, радуют!

3
demanik1

Норм.

1
jax baron

А сколько в это раз игр будет?

Рио Фокс

Лол, а у меня давно полная версия по скидке куплена.

JAPАN

ХАХАХХАХ ЛОХ!

TIuBo3aBpuK

Как же эпики любят ложить свой магазин чисто по приколу. Не вывозите нагрузку - не делайте раздачи

kotasha

Зато все орут какой эпик плохой а наделе халявщиков тьма.

1
TIuBo3aBpuK kotasha

Это не халявщики, это ботофермы, которые собирают раздачи, чтобы потом продавать аккаунты

Avrora228

Не могу понять, почему. Турецкий акаунт+впн, и игра не доступна, впервые так с раздачами

Avrora228

Все сработало, но сайт лежит, заказ не может оформиться до конца

Bargainer

Ещё вторую не выпустили, уже первую раздают. Я покупал и два раза прошёл.

hyper1

Как замечательно. Я чуть было не купил её на распродаже в стим

Константин335

А я купил)

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ