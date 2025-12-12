Секретной игрой в бесплатной раздаче EGS оказалась Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy оказалась секретной игрой в новой бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция продлится 7 дней, и после её активации игра останется у вас навсегда.

Hogwarts Legacy — это ролевая игра в жанре экшен с открытым миром, действие которой разворачивается в мире, впервые представленном в книгах о Гарри Поттере. Отправляйтесь в путешествие по знакомым и новым локациям, исследуйте мир, открывайте для себя магических существ, настраивайте своего персонажа и создавайте зелья, осваивайте заклинания, улучшайте таланты и станьте тем волшебником, которым хотите быть.

Почувствуйте Хогвартс 1800-х годов. Ваш персонаж — студент, хранящий ключ к древней тайне, которая грозит разорвать волшебный мир на части. Заводите союзников, сражайтесь с тёмными волшебниками и в конечном итоге решайте судьбу волшебного мира. Ваше наследие — это то, что вы сами из него сделаете.