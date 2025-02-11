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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.6 7 789 оценок

Создатели Hogwarts Legacy поздравили фанатов с 2-летием игры

monk70
Новости

Hogwarts Legacy вышла 2 года назад, 10 февраля 2023 года, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Позже появились версии для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра сразу же привлекла много внимания, получив отличные оценки от журналистов и игроков. Кроме того, на сегодняшний день было продано более 30 млн копий на всех платформах.

Недавно разработчики из Avalanche Software и издатель Warner Bros. Games под лейблом Portkey Games поздравили геймеров со вторым юбилеем, опубликовав сообщение в социальных сетях.

Спасибо ведьмам и волшебникам, которые украшали наши залы и территорию, раскрывали скрытые секреты, летали на спинах гиппогрифов и делали многое другое в течение еще одного года! С годовщиной! #HogwartsLegacy

Разработка Hogwarts Legacy. началась в 2018 году, став первым проектом Avalanche, не связанным с Disney, с 2005 года. Бюджет игры оценивался примерно в 150 миллионов долларов.

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25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Игорь Полуянов

Как бы ни ругали геймплей и сюжет, игра получилась удачной. Во многом, а точнее в основном, за счёт прекрасно переданной атмосферы поттерианы. Ну и потрясающе детализированный замок.

23
Серджио Манфреди

и благодаря русской озвучке, оригинальная же просто ужас

1
JustA_NiceGuy Серджио Манфреди

Оригинальная как раз идеальна под эту игру. Ты фильмы хоть смотрел в оригинале? Там голоса с таким же акцентом, английским, не американским.

1
ОТСТУПНИК Style

официальные моды не работают, потому что нельзя подключиться к серверам WB, старые моды не работают, потому что авторы их не обновляют. Игра продалась хороим тиражом, но денуво не убрали, птимизон в жопе

5
InboxM

Прошёл её раз. Скучная игра. Единственное, что понравилось, атмосфера и то как художники передали замок.

2
Денис Сидоров 5

Художники постарались на славу, музыкальное сопровождение и атмосфера хорошая ,но остальное пятикратно переваренный кал, особенно сюжет

1
Шрек и осел vs CD Project

Кал

1
Андрей Ккккк

Хорошая игра без рофлов. Но большое спасибо разрабом за то, что недавно убили все моды. И еще за то, что так и не убрали денуву за 2 года.

0
jax baron

ага тоже не понятно - вся игра продалась - какую ещё прибыль ждут не понятно

0
MetalGearStranding

Отличный последний патч выпустили! Просто великолепный))) сломал все установленные моды

0
Max Rolens

Наверное это последняя игра от WB которая стоит покупки

0
Destroited

Но только если скидка будет 100%

1
TERMINATOR-T800

Ага, в зелёном магазине.

0
SuperciliousGoodwin

Ну и плюсы тоже есть у этой игры, это полёты на метле и на гиппогрифе)))

0
TERMINATOR-T800

Создатели Hogwarts Legacy поздравили фанатов с 2-летием х...ни!!)

0
Arno_Dorrian

Немного цепляет в начале дальше просто кал

0
FoxyRose

игра очень спорная, наверное даже не для геймера, а больше для залётных игроков. Тип девушку посадить за джойстик и пускай бабаек лупит, да на венике летает. Но лично я порцию удовольствия словил

-1
Пользователь ВКонтакте

Ногвартс Легасу // Сергей Бегленко

-1
Inumaki

пофигу что убили моды обновой, благодаря длсс 4 теперь даже на моей 3070 играю на 4к мониторе, да не честные 4к, но в режиме длсс качество 4к, при этом все настройки на высоких, а у этой бедолаги всего 8 гигов видеопамяти, я вовсе такой доп 4к монитор брал как запасной для фильмов, но благодаря длсс, особенно 4, оказывается можно и в игры в 4к поиграть, более того, с обновой пропали микрофризы, которые раньше были на любом железе, даже в тестах у техноблогеров, кстати, с прогой на три буквы легко подключил официальные моды встроенные в игру, правда ставить не стал, их мало и они скучные, и естественно там нет хентая на всех живых картинах, нет полуголой Фарры из овервотч вместо смуглой подруги натси или как там, там нет даже паровозика томаса, но возможно просто не успели добавить

-1
grobor root

Кому что, а тебе консольное масштабирование с кривой генерацией кадров

0
Inumaki grobor root

а тебе лишь бы высрать, на 3000х нет генерации, да и масштабирование в 4к выглядит отлично и несоизмеримо лучше соснолей

0
Пользователь ВКонтакте

// Вадим Арманов

-1
SmilingQuillonard

Ждем 2-рую часть. Первая игра была шикарна. Все же сеттинг сказки это круто.

-1
korhaalom

Самая душная и скучная игра, что я играл лет за десять

-2
Arno_Dorrian

Поддерживаю 👍

1