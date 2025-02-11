Создатели Hogwarts Legacy поздравили фанатов с 2-летием игры

Hogwarts Legacy вышла 2 года назад, 10 февраля 2023 года, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Позже появились версии для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра сразу же привлекла много внимания, получив отличные оценки от журналистов и игроков. Кроме того, на сегодняшний день было продано более 30 млн копий на всех платформах.

Недавно разработчики из Avalanche Software и издатель Warner Bros. Games под лейблом Portkey Games поздравили геймеров со вторым юбилеем, опубликовав сообщение в социальных сетях.

Спасибо ведьмам и волшебникам, которые украшали наши залы и территорию, раскрывали скрытые секреты, летали на спинах гиппогрифов и делали многое другое в течение еще одного года! С годовщиной! #HogwartsLegacy

Разработка Hogwarts Legacy. началась в 2018 году, став первым проектом Avalanche, не связанным с Disney, с 2005 года. Бюджет игры оценивался примерно в 150 миллионов долларов.