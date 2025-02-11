Создатели Hogwarts Legacy поздравили фанатов с 2-летием игры

Hogwarts Legacy вышла 2 года назад, 10 февраля 2023 года, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Позже появились версии для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра сразу же привлекла много внимания, получив отличные оценки от журналистов и игроков. Кроме того, на сегодняшний день было продано более 30 млн копий на всех платформах.
Недавно разработчики из Avalanche Software и издатель Warner Bros. Games под лейблом Portkey Games поздравили геймеров со вторым юбилеем, опубликовав сообщение в социальных сетях.
Спасибо ведьмам и волшебникам, которые украшали наши залы и территорию, раскрывали скрытые секреты, летали на спинах гиппогрифов и делали многое другое в течение еще одного года! С годовщиной! #HogwartsLegacy
Разработка Hogwarts Legacy. началась в 2018 году, став первым проектом Avalanche, не связанным с Disney, с 2005 года. Бюджет игры оценивался примерно в 150 миллионов долларов.
Как бы ни ругали геймплей и сюжет, игра получилась удачной. Во многом, а точнее в основном, за счёт прекрасно переданной атмосферы поттерианы. Ну и потрясающе детализированный замок.
и благодаря русской озвучке, оригинальная же просто ужас
Оригинальная как раз идеальна под эту игру. Ты фильмы хоть смотрел в оригинале? Там голоса с таким же акцентом, английским, не американским.
официальные моды не работают, потому что нельзя подключиться к серверам WB, старые моды не работают, потому что авторы их не обновляют. Игра продалась хороим тиражом, но денуво не убрали, птимизон в жопе
Прошёл её раз. Скучная игра. Единственное, что понравилось, атмосфера и то как художники передали замок.
Художники постарались на славу, музыкальное сопровождение и атмосфера хорошая ,но остальное пятикратно переваренный кал, особенно сюжет
Кал
Хорошая игра без рофлов. Но большое спасибо разрабом за то, что недавно убили все моды. И еще за то, что так и не убрали денуву за 2 года.
ага тоже не понятно - вся игра продалась - какую ещё прибыль ждут не понятно
Отличный последний патч выпустили! Просто великолепный))) сломал все установленные моды
Наверное это последняя игра от WB которая стоит покупки
Но только если скидка будет 100%
Ага, в зелёном магазине.
Ну и плюсы тоже есть у этой игры, это полёты на метле и на гиппогрифе)))
Создатели Hogwarts Legacy поздравили фанатов с 2-летием х...ни!!)
Немного цепляет в начале дальше просто кал
игра очень спорная, наверное даже не для геймера, а больше для залётных игроков. Тип девушку посадить за джойстик и пускай бабаек лупит, да на венике летает. Но лично я порцию удовольствия словил
Ногвартс Легасу // Сергей Бегленко
пофигу что убили моды обновой, благодаря длсс 4 теперь даже на моей 3070 играю на 4к мониторе, да не честные 4к, но в режиме длсс качество 4к, при этом все настройки на высоких, а у этой бедолаги всего 8 гигов видеопамяти, я вовсе такой доп 4к монитор брал как запасной для фильмов, но благодаря длсс, особенно 4, оказывается можно и в игры в 4к поиграть, более того, с обновой пропали микрофризы, которые раньше были на любом железе, даже в тестах у техноблогеров, кстати, с прогой на три буквы легко подключил официальные моды встроенные в игру, правда ставить не стал, их мало и они скучные, и естественно там нет хентая на всех живых картинах, нет полуголой Фарры из овервотч вместо смуглой подруги натси или как там, там нет даже паровозика томаса, но возможно просто не успели добавить
Кому что, а тебе консольное масштабирование с кривой генерацией кадров
а тебе лишь бы высрать, на 3000х нет генерации, да и масштабирование в 4к выглядит отлично и несоизмеримо лучше соснолей
// Вадим Арманов
Ждем 2-рую часть. Первая игра была шикарна. Все же сеттинг сказки это круто.
Самая душная и скучная игра, что я играл лет за десять
Поддерживаю 👍