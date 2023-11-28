Волшебный экшен Hogwarts Legacy покоряет европейские чарты благодаря распродажам

На прошлой неделе появились самые большие скидки на игры как в цифровых магазинах, так и на розничных торговых площадках. Большинство крупных релизов этого года потеряли в цене до 60%, все благодаря распродаже в рамках "Черной пятницы". Подобные акции неожиданно помогли игрокам вспомнить о самом успешном релизе 2023 года — экшене от третьего лица Hogwarts Legacy, основанном на вселенной "Гарри Поттера".
Hogwarts Legacy довольно долго продержалась в топах мировых чартов продаж с момента своего выпуска, но затем вышла из них. Вернуться в лидеры продаж ей помогли внушительные скидки. Сейчас цифровая версия для ПК продается со скидкой в 40%, а физические издания получили еще большую скидку до 65% в некоторых магазинах. Это вывело проект на первое место среди самых продаваемых игр в Европе, где Hogwarts Legacy занимает первую строчку чарта.
Только в Италии волшебный экшен смог обойти бессменного лидера в лице EA Sports FC 24 и даже превзойти по продажам новенький шутер Call of Duty: Modern Warfare. Похожая ситуация с Hogwarts Legacy наблюдается во всех странах европейского союза и далеко за его пределами.
Не то чтобы из за скидки больше, а потому что Holidays скоро.
Но самое интересное - что заднеприводные+ исключили Хогвартс из номинаций The Game Awards 2023 - несмотря на лидирующие позиции по продажам и немалый интерес у многих геймеров.
Так же заднеприводный+ Golden Joystick Awards не остался в стороне - так же включился лгбтшную игру "убей врага своего если он не заднеприводный".
Жаль, что игровая индустрия превратилась в куртизанку - играющую в политику и интимные потребности немногих.
Игра популярная, много продаж. Но я не смогла ее осилить почему-то... Пару раз начинала, и не осилила больше 40 процентов прохождения))) Не покорилась она мне.
Может потому что это не игра про гарри поттера ,а просто игра фансервис.
А что это меняет? Вполне можно модами воткнуть потного вместо гг и получать удовольствие.
Че там по русской озвучке? Уже сколько времени прошло с момента сборов, а её все нету.
За новостями следить надо лучше. Уже много раз (и здесь тоже) писали, что озвучка будет во второй половине декабря.
Че агрессивный такой?