Волшебный экшен Hogwarts Legacy покоряет европейские чарты благодаря распродажам

На прошлой неделе появились самые большие скидки на игры как в цифровых магазинах, так и на розничных торговых площадках. Большинство крупных релизов этого года потеряли в цене до 60%, все благодаря распродаже в рамках "Черной пятницы". Подобные акции неожиданно помогли игрокам вспомнить о самом успешном релизе 2023 года — экшене от третьего лица Hogwarts Legacy, основанном на вселенной "Гарри Поттера".

Hogwarts Legacy довольно долго продержалась в топах мировых чартов продаж с момента своего выпуска, но затем вышла из них. Вернуться в лидеры продаж ей помогли внушительные скидки. Сейчас цифровая версия для ПК продается со скидкой в 40%, а физические издания получили еще большую скидку до 65% в некоторых магазинах. Это вывело проект на первое место среди самых продаваемых игр в Европе, где Hogwarts Legacy занимает первую строчку чарта.

Только в Италии волшебный экшен смог обойти бессменного лидера в лице EA Sports FC 24 и даже превзойти по продажам новенький шутер Call of Duty: Modern Warfare. Похожая ситуация с Hogwarts Legacy наблюдается во всех странах европейского союза и далеко за его пределами.