Сообщество Hollow Knight выпустило полную озвучку игры ©

Hollow Knight - это действительно особенная игра, которую многие считают одной из лучших метроидваний. Учитывая то, насколько она популярна, и то, что фанаты жадно ждут Hollow Knight: Silksong, легко забыть, что она была создана инди-разработчиком Team Cherry и финансировалась через Кикстартер. Ей удалось собрать лишь немногим менее 60 000 долларов, что означает, что более дорогие функции, такие как озвучка, были просто невозможны. Вместо этого жуки в Hallownest просто издают небольшие хрюканья и жужжания, чтобы дать вам понять, что они говорят.

Однако если вам когда-нибудь было интересно, как выглядит Hollow Knight с полной озвучкой, то постоянно растущее сообщество игры поможет вам в этом. Hallownest Vocalized - это проект, который находится в разработке уже долгое время, и команда, стоящая за ним, наконец, объявила на официальном сабреддите Hollow Knight, что он теперь доступен для скачивания прямо сейчас.

Hallownest Vocalized не похож на обычный мод для озвучки. Начнем с того, что ни одна из озвучек в этом проекте не является искусственным интеллектом, поскольку более 100 актеров озвучки собрались вместе и подарили свои голоса. Мало того, в проекте также озвучены все записи дневника и таблички с историей игры, более 100 описаний предметов, а также практически все враги и духи игры. Это очень впечатляющий материал.

Трейлер Hallownest Vocalized даст нам краткое представление о том, как выглядит мир Hollow Knight с озвучкой.

Если вы хотите испытать ее на себе, вам нужно скачать и установить лаунчер Scarab, а затем воспользоваться функцией поиска и найти Hallownest Vocalized. Также существует Discord-сервер, к которому вы можете присоединиться, если вам нужна помощь, ссылку на который вы можете найти в сообщении на Reddit.