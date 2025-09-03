Hollow Knight: Silksong получит поддержку сверхшироких мониторов

Завтра, 4 сентября, состоится выход Hollow Knight: Silksong, одной из самых ожидаемых игр этого года. Для ПК-геймеров есть отличные новости: разработчики подтвердили поддержку одной из ключевых технологий.

Hollow Knight: Silksong будет поддерживать сверхширокие мониторы, что позволит игрокам с мониторами с соотношением сторон 21:9 в полной мере использовать всё пространство экрана. Учитывая, что в первой игре такой поддержки не было, несомненно, приятно узнать, что в сиквеле она появится.

Team Cherry также поделилась скриншотами игры в Ultrawide-режиме, демонстрирующими гораздо более широкий обзор.

В Hollow Knight: Silksong вы в роли Хорнет, принцессы-хранительницы Халлоунеста, отправитесь в путешествие по новому миру шёлка и песни. Захваченная и увезённая в неизведанные земли, она должна столкнуться с врагами, разгадать тайны и совершить опасное паломничество на вершину мира.

Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One и Switch, а также появится в Game Pass в первый же день.