Hollow Knight: Silsksong будет активно поддерживаться новым контентом после релиза

Hollow Knight: Silksong будет активно поддерживаться после релиза - об этом в интервью Bloomberg сообщили основатели Team Cherry. Они отметили, что у них накопилось множество идей, включая амбициозные, и хотя бы часть они планируют реализовать.
Разработчики не уточняют, каким будет формат поддержки и появится ли платный контент, но не исключают, что будущие DLC могут включать элементы, которые не успели внедрить в основную игру. Авторы также напомнили, что изначально Silksong задумывалась как аддон к Hollow Knight, но проект постепенно разросся до полноценного сиквела.
Релиз Hollow Knight: Silksong состоится 4 сентября 2025 года на PC и консолях.
новый контент это спрайты по цене фул игры
А ну еще год+ ждать пока все выкатят да ?
Если также активно, как шла разработка, то можно еще года через четыре начинать играть.
Остается только узнать, на сколько в Силксонге будет меньше контента по сравнению с оригинальной игрой, раз осталось множество нереализованных идей.
Наверно, будут также баловать 1 - 2 скриншотами в год. В этом плане Silksong доказал, что стриптизёрши меньше дразнят (хотя это их работа).
релиз которого не будет
с таким подходом лучше пусть сразу начинают пилить третью часть.