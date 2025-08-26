ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.1 153 оценки

Hollow Knight: Silsksong будет активно поддерживаться новым контентом после релиза

AceTheKing AceTheKing

Hollow Knight: Silksong будет активно поддерживаться после релиза - об этом в интервью Bloomberg сообщили основатели Team Cherry. Они отметили, что у них накопилось множество идей, включая амбициозные, и хотя бы часть они планируют реализовать.

Разработчики не уточняют, каким будет формат поддержки и появится ли платный контент, но не исключают, что будущие DLC могут включать элементы, которые не успели внедрить в основную игру. Авторы также напомнили, что изначально Silksong задумывалась как аддон к Hollow Knight, но проект постепенно разросся до полноценного сиквела.

Релиз Hollow Knight: Silksong состоится 4 сентября 2025 года на PC и консолях.

8
6
Комментарии: 6
Кошачий комочек

новый контент это спрайты по цене фул игры

2
DezkQ

А ну еще год+ ждать пока все выкатят да ?

1
maximus388

Если также активно, как шла разработка, то можно еще года через четыре начинать играть.
Остается только узнать, на сколько в Силксонге будет меньше контента по сравнению с оригинальной игрой, раз осталось множество нереализованных идей.

Razyobchenko

Наверно, будут также баловать 1 - 2 скриншотами в год. В этом плане Silksong доказал, что стриптизёрши меньше дразнят (хотя это их работа).

Мясо с майонезом

релиз которого не будет

Magmor

с таким подходом лучше пусть сразу начинают пилить третью часть.