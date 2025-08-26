Hollow Knight: Silsksong будет активно поддерживаться новым контентом после релиза

Hollow Knight: Silksong будет активно поддерживаться после релиза - об этом в интервью Bloomberg сообщили основатели Team Cherry. Они отметили, что у них накопилось множество идей, включая амбициозные, и хотя бы часть они планируют реализовать.

Разработчики не уточняют, каким будет формат поддержки и появится ли платный контент, но не исключают, что будущие DLC могут включать элементы, которые не успели внедрить в основную игру. Авторы также напомнили, что изначально Silksong задумывалась как аддон к Hollow Knight, но проект постепенно разросся до полноценного сиквела.

Релиз Hollow Knight: Silksong состоится 4 сентября 2025 года на PC и консолях.