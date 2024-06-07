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Hollowbody TBA
Ужасы, Инди, От третьего лица
5.9 19 оценок

Хоррор на выживание Hollowbody получил новый трейлер и демоверсию

monk70
Новости

Игра ужасов на выживание Hollowbody получила новый трейлер игрового процесса на презентации Guerrilla Collective, в котором подчеркиваетсягеймплей, вдохновленный такими классическими играми, как Silent Hill и Haunting Ground. В ней сочетаются фиксированные и динамические ракурсы камеры, головоломки и управление ресурсами, а также ограниченный бой.

Помимо игрового процесса, показанного во время презентации, в Steam также доступна бесплатная демоверсия.

Hollowbody находится в разработке для ПК и планируется к выпуску в конце этого года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
saa0891
вдохновленный такими классическими играми, как Silent Hill и Haunting Ground.

А прикид взяли у Леона из RE4.

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Димка2010

всё криво, всё неповоротливо, всё уродливо..

но фанаты даже на такой продукт найдутся.

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Grognac

ты неправ..фанатам первых резидентов и сайлент хилов зайдет на ура

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Grognac

супер пушка бомба....фанатам первых резидентов и сайлент хилов зайдет на ура.....очень жду

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Starban

Три игры. Не только Сайлентблок т Хилл и Хаунтин Граунд

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