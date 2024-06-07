Хоррор на выживание Hollowbody получил новый трейлер и демоверсию

Техно-нуарный ужастик, в котором вы оказываетесь в роли Мики, девушки-курьера, работающей на чёрном рынке. Вы пытались доставить ценный груз через зону отчуждения, заброшенный британский город, охваченный грозовым штормом и отгороженный от мира высокой стеной. Но что-то пошло не так, и ваш летательный аппарат потерпел крушение в самом сердце этого мёртвого места.

Теперь вам предстоит выживать в атмосфере ужаса и безнадёжности, решая логические загадки, экономя ресурсы и сражаясь с жуткими тварями, порождёнными нелегальной технологией. Сможете ли вы найти выход из этого кошмара?

Игра создана по мотивам классических хорроров выживания начала 2000-х, таких как Silent Hill 2, 3, Kuon и Rule of Rose. Она обладает кинематографичным стилем с динамическими и фиксированными ракурсами камеры, полным озвучиванием персонажей и несколькими концовками. Игра также затрагивает актуальные социальные темы, такие как классовый конфликт и неравенство в индустриализированных странах.