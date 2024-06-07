Хоррор на выживание Hollowbody получил новый трейлер и демоверсию

Игра ужасов на выживание Hollowbody получила новый трейлер игрового процесса на презентации Guerrilla Collective, в котором подчеркиваетсягеймплей, вдохновленный такими классическими играми, как Silent Hill и Haunting Ground. В ней сочетаются фиксированные и динамические ракурсы камеры, головоломки и управление ресурсами, а также ограниченный бой.
Помимо игрового процесса, показанного во время презентации, в Steam также доступна бесплатная демоверсия.
Hollowbody находится в разработке для ПК и планируется к выпуску в конце этого года.
А прикид взяли у Леона из RE4.
всё криво, всё неповоротливо, всё уродливо..
но фанаты даже на такой продукт найдутся.
ты неправ..фанатам первых резидентов и сайлент хилов зайдет на ура
супер пушка бомба....фанатам первых резидентов и сайлент хилов зайдет на ура.....очень жду
Три игры. Не только Сайлентблок т Хилл и Хаунтин Граунд