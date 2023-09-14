Геймплейный трейлер симулятора жизни и бесконечного ремонта Hometopia ©

Hometopia - это игра-симулятор, в которой сочетаются качества House Flipper и кукольные домики из The Sims 4. Hometopia - это все, что вы можете создать, будь то дом вашей мечты или особняк, вдохновленный Барби. Но на этом развлечения не заканчиваются: игра поддерживает кооперативное управление, и вы можете строить вместе с друзьями.

Разработчик объясняет: "Суть Hometopia заключается не только в строительстве, но и в достройке, совершенствовании и совместной работе". Другими словами, все дело в прогрессе, которого вы добиваетесь в одиночку или вместе с другими, и в том чувстве, которое вы испытываете после завершения строительства. "Мы предоставляем платформу для выполнения простых или амбициозных ремонтных работ, объединения с друзьями и постоянного совершенствования своих дизайнерских навыков".

Вы можете следовать по карьерной лестнице и выполнять задания, развивать целые районы, делать ремонт в одной комнате или создавать великолепный дом в выбранном вами биоме. Игра Hometopia бесплатна, поэтому скачать ее может любой желающий. Если вы хотите проверить это на себе, то уже совсем скоро сможете зайти в игру и строить на свое усмотрение. Ранний доступ к игре начнется в среду, 27 сентября.

Если вы хотите более подробно ознакомиться с Hometopia на сайте Steam, вы можете узнать о возможностях предстоящей игры. Кто не любит расслабляющих ощущений? Разработчики заявляют: "Ищете ли вы спокойный отдых, веселый совместный проект или возможность усовершенствовать свое дизайнерское чутье - наша игра создана с учетом ваших пожеланий". Hometopia кажется идеальной совместной игрой, в которую можно поиграть в ожидании новостей о The Sims 5.