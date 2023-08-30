Blackbird Interactive уволила 40 разработчиков, включая геймдиректора Homeworld 3

У Homeworld 3 проблемы? Судя по сообщениям разработчика Джеймса Маршалла (James Marshall), который на сайте LinkedIn рассказал о 40 увольнениях в команде разработчиков Blackbird Interactive. В их число входит и Куинн Даффи (Quinn Duffy), геймдиректор.
Сам Даффи в своем сообщении, также размещенном на LinkedIn, говорил о том, что индустрия видеоигр переживает своеобразный момент, когда даже солидные студии борются за выживание. С тех пор сообщение было удалено.
Даффи пришел в Blackbird в январе 2022 года, проведя 24 года в Relic Entertainment. Это разработчик с огромным опытом создания стратегических игр в реальном времени, которому мы обязаны первой Homeworld, Company of Heroes 2 и Age of Empires IV.
Также в числе уволенных Blackbird - ведущий гейм-дизайнер Шон Стори, старший инженер-программист Джозеф Херст, директор по дизайну Мэтью Фридман и концепт-художник Хлоя Джи. Все они - видные деятели, игравшие ключевую роль в проекте.
Blackbird публично не объявляла о сокращении штата. До принятия этого решения в студии работало около трехсот человек. Помимо Homeworld 3, у Blackbird в работе находятся и другие проекты, такие как Hardspace: Shipbreaker, Minecraft Legends (разрабатывается совместно с Mojang) и Earthless, последний из которых еще не вышел. Выход Homeworld 3, после многочисленных переносов, ожидается в феврале 2024 года.
Буквально вчера компания Mimimi объявила о том, что больше не будет разрабатывать видеоигры после выхода Shadow Gambit, а несколько дней назад о сокращениях объявила Bioware.
Блин, это не очень.
Звучит печально... Отличные были игры из серии Homeworld, особенно музыкальное сопровождение. С такими новостями всё меньше надежд, что третья часть так же порадует.