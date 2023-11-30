Космическая стратегия Homeworld 3 выйдет 8 марта 2024 года

Homeworld 3 не выйдет в феврале 2024 года из-за очередной задержки. Изначально выход игры был запланирован на 4 квартал 2022 года, затем был перенесен на первую половину 2023 года, а затем снова на начало 2024 года. Хорошая новость заключается в том, что последняя задержка совсем небольшая, так как долгожданная научно-фантастическая стратегия выйдет 8 марта.
Роб Каннингем, генеральный директор Blackbird Interactive, заявил следующее:
Homeworld 3 - это игра, которая создавалась более 20 лет. Команда приложила все усилия, чтобы создать кинематографическую научно-фантастическую стратегию, которую заслужили наши терпеливые поклонники. Blackbird Interactive была рождена для создания этой игры, и мы не можем дождаться, когда она попадет в руки любителей научной фантастики и нового поколения PC-геймеров в марте 2024 года.
Стив Гибсон, президент Gearbox Publishing, добавил:
Сообщество Homeworld ждало этого запуска фактически десятилетиями. Мы очень рады, что в марте этого года их ожидание будет вознаграждено: игроки смогут управлять Материнским кораблем и продолжить свои приключения. Мы благодарны BBI за их невероятную работу, а игрокам - за то, что они общались с нами и в итоге доверили нам наследие Homeworld. Надеемся, они считают, что мы сделали все по справедливости.
Ранее на этой неделе компания Blackbird Interactive обнародовала системные требования Homeworld 3. Они также подтвердили, что в игре будет трассировка лучей, HDR, поддержка NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 2.
В декабре поклонники смогут увидеть документальный фильм, рассказывающий о создании Homeworld 3.
На игру стали доступны предзаказы, за Стандартное издание просят 1999 pублей, а Deluxe Edition обойдется в 2749 рублей.
Не очень...