Honkai: Star Rail получила улучшенную русскую локализацию

Авторы Honkai Star Rail выпустили обновление 3.7 — “Стать вчерашним завтра”, где особое внимание уделили русской локализации. Все тексты игры были доработаны и улучшены, включая диалоги, описания миссий и навыки персонажей.
Отдельно разработчики отметили улучшение названия навыка персонажа Керидра — “Гармония: Ветряной”. HoYoverse внесли значительные изменения в тексты на русском языке. В обновлении доработаны и улучшены:
- Сюжетные диалоги и игровые сообщения;
- Названия и описания умений противников;
- Описания событий и миссий;
- Тексты обучения и системных уведомлений;
- Эффекты статусов, а также тексты “Так написано мною”.
В HoYoverse подчеркнули, что изменения не повлияют на игровой процесс и касаются исключительно текстовой части игры, повышая удобство и качество восприятия истории и механик для игроков на русском языке.
Вот это респект им, круто было бы если бы озвучку добавили еще но и так красавцы.
Честно говоря, я вообще хз куда миллард доходов в году уходит из игры, я ее и закинул, они дают нам контента на 3% от доходов, там можно сделать гта 7, не что русскую озвучку. Я свалил из этой игры, еще по тому, что первые две планеты офигенны, вторые две уг. Персы чисто тащат игру, и то одинаковых клепают на другую стихию, не пойму куда деньги уходят.