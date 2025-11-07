ЧАТ ИГРЫ
Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.6 565 оценок

Honkai: Star Rail получила улучшенную русскую локализацию

Solstice Solstice

Авторы Honkai Star Rail выпустили обновление 3.7 — “Стать вчерашним завтра”, где особое внимание уделили русской локализации. Все тексты игры были доработаны и улучшены, включая диалоги, описания миссий и навыки персонажей.

Отдельно разработчики отметили улучшение названия навыка персонажа Керидра — “Гармония: Ветряной”. HoYoverse внесли значительные изменения в тексты на русском языке. В обновлении доработаны и улучшены:

  • Сюжетные диалоги и игровые сообщения;
  • Названия и описания умений противников;
  • Описания событий и миссий;
  • Тексты обучения и системных уведомлений;
  • Эффекты статусов, а также тексты “Так написано мною”.

В HoYoverse подчеркнули, что изменения не повлияют на игровой процесс и касаются исключительно текстовой части игры, повышая удобство и качество восприятия истории и механик для игроков на русском языке.

Комментарии:  2
6363

Вот это респект им, круто было бы если бы озвучку добавили еще но и так красавцы.

4
Niphestotel

Честно говоря, я вообще хз куда миллард доходов в году уходит из игры, я ее и закинул, они дают нам контента на 3% от доходов, там можно сделать гта 7, не что русскую озвучку. Я свалил из этой игры, еще по тому, что первые две планеты офигенны, вторые две уг. Персы чисто тащат игру, и то одинаковых клепают на другую стихию, не пойму куда деньги уходят.