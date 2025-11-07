Honkai: Star Rail получила улучшенную русскую локализацию

Авторы Honkai Star Rail выпустили обновление 3.7 — “Стать вчерашним завтра”, где особое внимание уделили русской локализации. Все тексты игры были доработаны и улучшены, включая диалоги, описания миссий и навыки персонажей.

Отдельно разработчики отметили улучшение названия навыка персонажа Керидра — “Гармония: Ветряной”. HoYoverse внесли значительные изменения в тексты на русском языке. В обновлении доработаны и улучшены:

Сюжетные диалоги и игровые сообщения;

Названия и описания умений противников;

Описания событий и миссий;

Тексты обучения и системных уведомлений;

Эффекты статусов, а также тексты “Так написано мною”.

В HoYoverse подчеркнули, что изменения не повлияют на игровой процесс и касаются исключительно текстовой части игры, повышая удобство и качество восприятия истории и механик для игроков на русском языке.