Honkai: Star Rail стартует 11 октября на PS5 ©

Игра Honkai: Star Rail от miHoYo Games выходит 11 октября на PS5 и принесет огромные успехи бесплатной ролевой игре на консоли. Появился новый трейлер, подтверждающий, что все выпущенные до сих пор обновления - от квестов на Лофу Сяньчжоу до Simulated Universe: The Swarm Disaster, будут добавлены в игру. Ознакомьтесь с ним ниже.

Действие игры Honkai: Star Rail разворачивается в альтернативной вселенной по сравнению с Honkai Impact 3rd. Игрокам предстоит присоединиться к Безымянному на Астральном экспрессе. В процессе исследования Стелларона, находящегося внутри них, протагонист будет взаимодействовать с различными фракциями, находящимися под влиянием Путей и соответствующих Эонов.

Honkai: Star Rail доступна на ПК, iOS и Android. На момент запуска игра перешагнула отметку в 20 млн. загрузок и до сих пор пользуется большим успехом.