Из Honkai: Star Rail удалят ежедневные квесты - разработчики пересмотрят награды

Студия HoYoverse (miHoYo) объявила подробности патча для научно-фантастической игры Honkai: Star Rail.

Обновление 3.0 выйдет 15 января 2025 года. Технические работы продлятся 5 часов и начнутся в 01:00 по московскому времени. Компенсация составит 300 Звёздного нефрита и придёт на внутриигровую почту геймеров, которые достигли уровня Освоения 4 и выше.

Одним из важных изменений патча станет отмена ежедневных миссий. Если до обновления геймеры не получат предметы для чтения, которые были частью этих заданий, то после него они смогут забрать их в диалоге с Маленьким роботом (NPC) после завершения квеста «В поисках тебя».

Награда в 5 тысяч кредитов, которая выдавалась за выполнение ежедневных заданий, будет перенесена в ежедневные тренировки. Также будут пересмотрены и другие привычные механики. Однако какие именно, разработчики не раскрыли.

Honkai: Star Rail вышла в 2023 году. Условно-бесплатная игра доступна на ПК, устройствах Android, iOS и консоли PlayStation 5. В тайтле можно получать персонажей с помощью баннеров. Часть круток выдаётся бесплатно.