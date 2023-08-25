Пожиратель Луны Дань Хэн в следующем патче Honkai: Star Rail ©

Сегодня на официальном YouTube-канале игры был представлен трейлер персонажа Дань Хэн: Пожиратель Луны, которого введут в игру в следующем патче 1.3 "Отражение руин в небосводе".

«Моя прошлая жизнь, словно ускользающая тень, - её сложно разглядеть, но она следует за мной по пятам. Это чувство сложно описать, но одно я знаю точно, я - не чья-то тень».

Получить нового пятизвездочного персонажа игроки смогут уже 30 августа 2023 года.