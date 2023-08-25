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Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.6 312 оценок

Пожиратель Луны Дань Хэн в следующем патче Honkai: Star Rail

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Offn
Новости

Сегодня на официальном YouTube-канале игры был представлен трейлер персонажа Дань Хэн: Пожиратель Луны, которого введут в игру в следующем патче 1.3 "Отражение руин в небосводе".

«Моя прошлая жизнь, словно ускользающая тень, - её сложно разглядеть, но она следует за мной по пятам. Это чувство сложно описать, но одно я знаю точно, я - не чья-то тень».

Получить нового пятизвездочного персонажа игроки смогут уже 30 августа 2023 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ты зачем луну сожрал, ирод!!!???

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FroZZyChannel
Ты не бог, но я буду пировать тобой не смотря ни на что!

С Пожирателем богов он точно не сравнится.

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