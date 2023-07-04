Представлен новый персонаж Honkai: Star Rail - Имбибитор Лунаэ ©

Обновление Honkai: Star Rail версии 1.2 получит 8 июля специальную презентацию с новыми подробностями. Ожидается, что обновление выйдет где-то в этом месяце и потенциально добавит Кафку и Блэйда в качестве новых персонажей. Тем не менее, miHoYo Games раскрыла в Твиттере еще одного нового персонажа — Имбибитор Лунаэ

5-звездочный персонаж следует Пути Разрушения, что делает его идеальным для атак по одной цели и наносит Воображаемый урон. Однако есть и сильное сходство с Дэном Хенгом, членом Астрального Экспресса. Учитывая текущую сюжетную линию в Сяньчжоу Луофо и роль драконов в Сяньчжоу Луофо, следующее обновление может представить некоторые откровения о нем. Конечно, Цзинлю, бывший учитель Цзин Юаня, по слухам, также станет игровым персонажем в будущем.

Honkai: Star Rail доступна для ПК, iOS и Android. Она также появится на PS5 в четвертом квартале 2023 года.