Предзагрузка обновления 2.0 для Honkai: Star Rail доступна

Следующее крупное обновление 2.0 для ролевой игры Honkai: Star Rail, уже доступно для предварительной загрузки. Эта возможность доступна на ПК и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Владельцы PlayStation 5 будут вынуждены подождать полноценного выпуска обновления.

Для скачивания обновления выполните следующие шаги:

На ПК откройте загрузчик. С левой стороны от кнопки «Начать игру» вы найдёте кнопку «Предзагрузить игру». Нажмите «Получить», чтобы начать загрузку.

Для устройств на iOS и Android запустите игру. В правом нижнем углу экрана входа в игру появится кнопка «Предзагрузка ресурсов» .Нажмите на эту кнопку, чтобы начать загрузку.

Официальный релиз обновления 2.0 для Honkai: Star Rail запланирован на 6 февраля 2024 года.