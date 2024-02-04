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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 387 оценок

Предзагрузка обновления 2.0 для Honkai: Star Rail доступна

KAMA33
Новости

Следующее крупное обновление 2.0 для ролевой игры Honkai: Star Rail, уже доступно для предварительной загрузки. Эта возможность доступна на ПК и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Владельцы PlayStation 5 будут вынуждены подождать полноценного выпуска обновления.

Для скачивания обновления выполните следующие шаги:

  • На ПК откройте загрузчик. С левой стороны от кнопки «Начать игру» вы найдёте кнопку «Предзагрузить игру». Нажмите «Получить», чтобы начать загрузку.
  • Для устройств на iOS и Android запустите игру. В правом нижнем углу экрана входа в игру появится кнопка «Предзагрузка ресурсов» .Нажмите на эту кнопку, чтобы начать загрузку.

Официальный релиз обновления 2.0 для Honkai: Star Rail запланирован на 6 февраля 2024 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

отлично, наконецто продолжим сюжет и новая планета

0
Кей Овальд

12 гигов. Вот бы было столько сюжета, сколько они гигабайтов завезли.

0
кум кумич

Максимально осуждаю гачи-помойки, но помпом милаха

0