Шестнадцать минут игрового процесса PS5-версии Honkai: Star Rail ©

Портал IGN выложил 16-минутный геймплейный ролик, в котором запечатлена PS5-версия Honkai: Star Rail, нового хита от студии miHoYo, авторов нашумевшего блокбастера Genshin Impact.

Как известно, за первые три месяца Honkai: Star Rail собрала 500 млн. долларов, что соответствует уровню Genshin Impact, и похоже, что и в дальнейшем она будет приносить хорошие доходы, что свидетельствует о качестве продукта. Однако это качество сильно контрастирует с системой монетизации, которая, по мнению многих пользователей Honkai: Star Rail, выглядит излишне агрессивной и навязчивой.

Выход Honkai: Star Rail на PlayStation 5 состоится 11 октября, и очевидно, что консоль Sony не будет испытывать больших нагрузок: ей удается ловко справляться с пошаговыми боями, присущими этой игре, которая уже доступна на ПК и мобильных устройствах.