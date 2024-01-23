Встречайте Ахерон - новую героиню для Honkai: Star Rail

Список играбельных персонажей в Honkai: Star Rail продолжает расширяться. Сегодня разработчики из студии miHoYo анонсировали очередное его пополнение. В скором времени игроки смогут добавить в свой отряд смертоносную и обаятельную странницу по имени Ахерон. Официальное описание способностей новой героини пока не известно, но зато можно оценить специальную иллюстрацию к анонсу.

Ахерон — Галактический рейнджер, которая в бою использует особо длинный меч. Несмотря на размеры своего оружия, она не будет доставать его из ножен, предпочитая мощные и быстрые удары или собственные способности.

Если верить утечкам, героиня 5-й редкости будет полагаться в бою на Электрический тип урона и путь Разрушения. Многие инсайдеры предрекали её релиз только в мае, но после анонса есть высокие шансы на релиз героини намного раньше. Больше подробностей об Ахерон мы сможем узнать уже в эту пятницу — 26 января в 14:30 МСК разработчики проведут стрим с анонсом обновления для Honkai: Star Rail.