Продажи серии Horizon достигли 38 млн копий

Sony раскрыла данные о продажах серии Horizon в документах, подготовленных японской компанией в рамках иска к Tencent, в котором последняя обвиняется в копировании знаменитой интеллектуальной собственности, созданной Guerrilla Games. Серия насчитывает 4 игры: Horizon: Zero Dawn, её сиквел Horizon: Forbidden West, VR-игра Horizon: Call of the Mountain и LEGO-аркада LEGO Horizon Adventures.
В иске Sony говорится:
Horizon — чрезвычайно успешная и широко распространённая франшиза, проданная тиражом более 38 миллионов копий по всему миру. Нет никаких сомнений в том, что Tencent имела доступ к серии Horizon при создании Light of Motiram, даже если бы она не обращалась к SIE напрямую с просьбой о предоставлении лицензии на права интеллектуальной собственности.
Учитывая, что по состоянию на май 2023 года продажи саги составили 32 миллиона копий, похоже, что за последние два года продажи приключений Элой увеличились на шесть миллионов.
Анонсированная в ноябре прошлого года игра Light of Motiram сразу же была воспринята как клон Horizon, и многие предполагали, что Sony отреагирует таким образом, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность.
Как и в случае с иском Microsoft против ФТК, возможно, что судебный процесс между Sony и Tencent раскроет новые подробности, которые пока не были обнародованы.
У них префикс "фран" лишний!
нормальная игра. адекватная гг нормльный паркур. адекватная прокачка. богатый лор. интересная сюжетка. что не нравицо?
Как же так? Местное коммунити не порвалось с фем-повестки в сиквеле?
погоди еще же не все проснулись)) у меня только час дня например)) как по мне фем-повесткой это кличут те, кто не знает как себя фемки ведут на самом деле....
Нужно 100 человек для освоения ААА проекта. Игра в жанре хоррор разработка до 2031 года.
Игра конечно интересная но нудноватая хотя стелс там неплохой получился.
это с учётом того, что ещё со времён пс4 её пихали как бесплатный диск?
Ну всем же нужны великолепные, непревзойденные экзы ) По мнению консоле шизов )
Обожаю Элой. Хотя затянутый выпуск 2 части на пк очень огорчил в своё время
насколько надо быть ущербными дебилами, чтобы иметь бабало (судя по визуалу оно у них есть), и тупо копировать чужую игру, ещё и такого гиганта, как сони!? ладно копия халвы ал-я "Владик брутал", когда один чел энтузиаст это сделал, да ещё и с промежутком в 25 лет (после оригинала).
Это какое го**о в башке надо иметь, чтобы не было ни одной своей оригинальной идеи!? Ну наймите вы автора за копейки (отностительные), а потом развивайте идею. Людей в мире дофига, самобытных авторов своих идей, и даже целых вселенных!
Это такая тупая тупость, причём до этой новости я и не знал ни о какой игре-клоне.
1 игра ещё была интересной за счёт новизны, но остальные - проходняк
если бы зелёные магазины передали свою статистику сони бы оочень сильно возгордилась))
Ну учитывая что они ее пихали на рынок PC ничего удивительного учитывая что этот рынок бездонен. Ибо там практически нет искуственных ограничений которые присущие консольщикам. Которые зависят выпустит платформодержатель под их консоль или нет.
С условием, что игры серии Horizon продавались с диким дисконтом который был чуть ли не перманентным в определенные моменты, что первая, что вторая. Я обе брал за копейки в магазине PS. Поэтому не удивительно, что столько продали. Версия VR шла к шлему при покупке, что тоже давало плюс к продажам. Тут скорее как накрутка выглядила нежели реальные продажи. Люди просто брали потому что хотели шлем купить, но игра буквально вшивалась в прайс VR шлема при покупке.
Ещё они были в бандлах, подписке...