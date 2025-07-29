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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 023 оценки

Продажи серии Horizon достигли 38 млн копий

monk70 monk70

Sony раскрыла данные о продажах серии Horizon в документах, подготовленных японской компанией в рамках иска к Tencent, в котором последняя обвиняется в копировании знаменитой интеллектуальной собственности, созданной Guerrilla Games. Серия насчитывает 4 игры: Horizon: Zero Dawn, её сиквел Horizon: Forbidden West, VR-игра Horizon: Call of the Mountain и LEGO-аркада LEGO Horizon Adventures.

Sony подала в суд на Tencent из-за Light of Motiram, очень похожей на Horizon

В иске Sony говорится:

Horizon — чрезвычайно успешная и широко распространённая франшиза, проданная тиражом более 38 миллионов копий по всему миру. Нет никаких сомнений в том, что Tencent имела доступ к серии Horizon при создании Light of Motiram, даже если бы она не обращалась к SIE напрямую с просьбой о предоставлении лицензии на права интеллектуальной собственности.

Учитывая, что по состоянию на май 2023 года продажи саги составили 32 миллиона копий, похоже, что за последние два года продажи приключений Элой увеличились на шесть миллионов.

Анонсированная в ноябре прошлого года игра Light of Motiram сразу же была воспринята как клон Horizon, и многие предполагали, что Sony отреагирует таким образом, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность.

Как и в случае с иском Microsoft против ФТК, возможно, что судебный процесс между Sony и Tencent раскроет новые подробности, которые пока не были обнародованы.

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26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
yariko ookami
Horizon — чрезвычайно успешная и широко распространённая франшиза

У них префикс "фран" лишний!

18
нитгитлистер

нормальная игра. адекватная гг нормльный паркур. адекватная прокачка. богатый лор. интересная сюжетка. что не нравицо?

9
Rey4rtRO нитгитлистер

Как же так? Местное коммунити не порвалось с фем-повестки в сиквеле?

4
нитгитлистер Rey4rtRO

погоди еще же не все проснулись)) у меня только час дня например)) как по мне фем-повесткой это кличут те, кто не знает как себя фемки ведут на самом деле....

1
АланМиск

Нужно 100 человек для освоения ААА проекта. Игра в жанре хоррор разработка до 2031 года.

9
Destroited

Игра конечно интересная но нудноватая хотя стелс там неплохой получился.

8
Vad_Teller

это с учётом того, что ещё со времён пс4 её пихали как бесплатный диск?

6
DezkQ

Ну всем же нужны великолепные, непревзойденные экзы ) По мнению консоле шизов )

8
Hall_1920

Обожаю Элой. Хотя затянутый выпуск 2 части на пк очень огорчил в своё время

5
Чацкий

насколько надо быть ущербными дебилами, чтобы иметь бабало (судя по визуалу оно у них есть), и тупо копировать чужую игру, ещё и такого гиганта, как сони!? ладно копия халвы ал-я "Владик брутал", когда один чел энтузиаст это сделал, да ещё и с промежутком в 25 лет (после оригинала).

Это какое го**о в башке надо иметь, чтобы не было ни одной своей оригинальной идеи!? Ну наймите вы автора за копейки (отностительные), а потом развивайте идею. Людей в мире дофига, самобытных авторов своих идей, и даже целых вселенных!

Это такая тупая тупость, причём до этой новости я и не знал ни о какой игре-клоне.

4
Simiola1

1 игра ещё была интересной за счёт новизны, но остальные - проходняк

4
нитгитлистер

если бы зелёные магазины передали свою статистику сони бы оочень сильно возгордилась))

2
Egik81

Ну учитывая что они ее пихали на рынок PC ничего удивительного учитывая что этот рынок бездонен. Ибо там практически нет искуственных ограничений которые присущие консольщикам. Которые зависят выпустит платформодержатель под их консоль или нет.

2
Mirii

С условием, что игры серии Horizon продавались с диким дисконтом который был чуть ли не перманентным в определенные моменты, что первая, что вторая. Я обе брал за копейки в магазине PS. Поэтому не удивительно, что столько продали. Версия VR шла к шлему при покупке, что тоже давало плюс к продажам. Тут скорее как накрутка выглядила нежели реальные продажи. Люди просто брали потому что хотели шлем купить, но игра буквально вшивалась в прайс VR шлема при покупке.

1
DezkQ

Ещё они были в бандлах, подписке...

1
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