Продажи серии Horizon достигли 38 млн копий

Sony раскрыла данные о продажах серии Horizon в документах, подготовленных японской компанией в рамках иска к Tencent, в котором последняя обвиняется в копировании знаменитой интеллектуальной собственности, созданной Guerrilla Games. Серия насчитывает 4 игры: Horizon: Zero Dawn, её сиквел Horizon: Forbidden West, VR-игра Horizon: Call of the Mountain и LEGO-аркада LEGO Horizon Adventures.

В иске Sony говорится:

Horizon — чрезвычайно успешная и широко распространённая франшиза, проданная тиражом более 38 миллионов копий по всему миру. Нет никаких сомнений в том, что Tencent имела доступ к серии Horizon при создании Light of Motiram, даже если бы она не обращалась к SIE напрямую с просьбой о предоставлении лицензии на права интеллектуальной собственности.

Учитывая, что по состоянию на май 2023 года продажи саги составили 32 миллиона копий, похоже, что за последние два года продажи приключений Элой увеличились на шесть миллионов.

Анонсированная в ноябре прошлого года игра Light of Motiram сразу же была воспринята как клон Horizon, и многие предполагали, что Sony отреагирует таким образом, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность.

Как и в случае с иском Microsoft против ФТК, возможно, что судебный процесс между Sony и Tencent раскроет новые подробности, которые пока не были обнародованы.