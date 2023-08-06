Hotel Renovator получила поддержку моддинга и новый загружаемый контент ©

Hotel Renovator получила интеграцию пользовательского контента на базе mod.io. Долгожданная функция воплощает в жизнь обещание бесконечных возможностей для реставраторов спроектировать свои отели именно так, как они хотят, и поделиться этими творениями по желанию с активным сообществом.

Hotel Renovator, разработанная Two Horizons и опубликованная Focus Entertainment, посвящена созданию отеля вашей мечты. В игре уже есть более 2000 предметов интерьера, чтобы дать волю вашему уникальному видению домашнего дизайна, а теперь она позволяет творчеству реставраторов разгуляться еще больше благодаря новой функции моддинга на базе mod.io. Пришло время создавать уникальные дизайны и делиться ими, черпая вдохновение у сообщества единомышленников-реставраторов.

Вслед за выпуском набора мебели Kawaii, набора футуристической мебели и набора мебели для спортзала, стал доступен DLC «Набор мебели в стиле стимпанк». Добавьте в свой набор инструментов для ремонта самую современную мебель. Шагните в следующий век с элегантной и стильной мебелью, которая превратит ваш отель в рай высоких технологий.

Кроме того, в ближайшие месяцы выйдут еще два платных DLC. Каждый добавит дополнительный уровень сложности к бесконечным возможностям, предоставляемым модами, с новой коллекцией готовых к покупке активов. В следующем платном DLC дискотека станет дополнительным гостиничным номером, что позволит вам создать танцевальный клуб своей мечты.

Hotel Renovator доступна на ПК в Steam и Epic Games Store. Игра выйдет в конце этого года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.