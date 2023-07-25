House Flipper станет доступна для PlayStation VR в начале августа ©

Команда разработчиков Frozen Way сообщила, что House Flipper VR будет доступна на PlayStation VR с 11 августа. Возьмите гарнитуру виртуальной реальности и приготовьтесь полностью погрузиться в мир перепланировки и ремонта домов.

House Flipper VR — это игра-симулятор, которая дает вам уникальную возможность испытать это на себе. Наденьте гарнитуру виртуальной реальности, возьмите контроллеры и приступайте к работе — десятки объектов недвижимости ждут полного виртуального преображения.

House Flipper VR не только позволяет вам попробовать свои силы в задачах, связанных с ремонтом дома, но и дает волю вашему творчеству, обставляя и украшая дома в вашем любимом стиле. Выберите один из неопрятных захламленных домов и сделайте его домом мечты прямо из рекламы! Избавьтесь от мусора и удалите грязь, используя широкий спектр профессиональных средств. Позаботьтесь о покраске или оштукатуривании стен, соберите обогреватели и смонтируйте всю необходимую фурнитуру. Выбирайте мебель и бытовую технику, расставляйте их и создавайте уникальное жилое пространство. Украсьте дом по своему усмотрению, но убедитесь, что он соответствует ожиданиям оценщиков, чтобы вы могли продать его с приличной прибылью.

Помимо покупки и продажи недвижимости, вы также можете помочь своим клиентам с ремонтом дома. Не торопитесь и узнайте их уникальные истории, и поймите их потребности и запросы. Тогда сделайте все возможное, чтобы предоставить услуги премиум-класса и оправдать их ожидания.

Благодаря технологии виртуальной реальности House Flipper VR обеспечивает уникальный опыт. Вы можете полностью погрузиться в увлекательный мир ремонта дома и столкнуться с его проблемами. Ремонт дома требует значительных усилий, и необходимо выполнить множество задач. Тем не менее, это не только работа и не игра! Сделайте перерыв и ознакомьтесь с мини-играми, которые мы подготовили, чтобы разнообразить ваш игровой процесс. Игра в баскетбол или дартс доставляет столько удовольствия, как и гонки на радиоуправляемой машине.