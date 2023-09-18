Выживач в зомби-апокалипсисе HumanitZ вышел в раннем доступе Steam

HumanitZ, кишащая зомби игра на выживание с видом сверху и открытым миром с элементами ролевой игры от разработчика Yodubzz Studios и Freedom Games, сегодня вышла ПК в раннем доступе Steam.
Переживите каждый опасный день в мире, который все больше разваливается. Спасите человечество от грани вымирания, ища ресурсы и отгоняя случайных «зиков». Или найдите покой в хаосе, занимаясь сельским хозяйством, рыбалкой, охотой и избегая опасностей мрачной реальности.
Настройте выжившего с помощью перков, характеристик и огнестрельного оружия. Медленные, шаткие зики могут сокрушить противника благодаря своей численности, в то время как другие требуют более умелых рук и четкой стратегии для победы. Пробирайтесь сквозь ушедшую цивилизацию, путешествуя по запутанной темной пустыне и разрушающимся зданиям в пустынных городах с помощью разнообразного транспорта и постоянно меняющейся погоды.
Создавайте все необходимое: от спасательного снаряжения до ключевых расходных материалов. Постройте безопасный дом с нуля или превратите заброшенное здание в дом, который можно использовать в качестве центра при планировании следующего шага. Поднимитесь на вершину пищевой цепочки в одиночку или поднимитесь в сетевой многопользовательской игре с отрядом из четырех выживших, надеясь, что сегодняшний день не будет для них последним.
Всё равно нету нечего лучше чем Project Zomboid
по видосикам -очень заманчиво и интересно