Выживач в зомби-апокалипсисе HumanitZ вышел в раннем доступе Steam

Мир, каким мы его знали, разрушен. Цивилизация пала под натиском полчищ зомби, а выжившие люди вынуждены приспосабливаться к новой реальности.

HumanitZ — это игра о выживании в постапокалиптическом мире, захваченном мертвецами. Игроку предстоит управлять группой героев, пытающихся восстановить власть людей на Земле.

Вам предстоит сделать сложный выбор — рискнуть отправиться в опасный город за припасами или попытаться обустроиться в сельской местности, занимаясь земледелием и охотой.

Исследуя обширный мир от диких уголков природы до заброшенных городов, нужно собирать ресурсы и материалы. Из них можно крафтить оружие, инструменты и укрепления для защиты от зомби.

HumanitZ — это симулятор выживания, где от стратегии игрока зависит, смогут ли люди восстановить контроль над планетой или окончательно уступят её мертвецам.