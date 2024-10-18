Для Hunt: Showdown 1896 стало доступно крупное обновление 2.1

Компания Crytek выпустила крупное обновление 2.1 для своего PvPvE-шутера Hunt: Showdown 1896, добавив новый режим «Схватка за награду». В этом режиме 12 игроков сражаются за возможность изгнать мертвого босса на одной из локаций — «Распадок Маммоны» или «Болото Стилуотер». Каждый раунд длится 15 минут, добавляя напряжение и динамику в игру.

Также в шутере стартовало событие «Призрачная Жатва», которое добавляет новые механики и блоки. Игроки могут зарабатывать очки и клятвенные знаки, которые затем можно обменять на уникальные способности. По мере прохождения события открывается доступ к новому оружию, снаряжению и косметическим предметам.

Кроме нового режима и события, обновление 2.1 улучшило ряд элементов игры: прицелы у оружия, игровой процесс, навыки, редкие предметы, пользовательский интерфейс и общую производительность.