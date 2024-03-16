Разработчик Heart Machine объявил, что его предстоящий кооперативный приквел rogue-lite к Hyper Light Drifter, Hyper Light Breaker, появится в раннем доступе этим летом на ПК. Действие Hyper Light Breaker разворачивается за десятилетия до событий Drifter. В то время как Drifter изначально был однопользовательским экшеном, Breaker - это 3D-игра с открытым миром в стиле rogue-lite с дополнительным кооперативом. Игроки управляют Разрушителями, наемниками, отправленными в процедурно сгенерированный Overgrowth на миссии по свержению врага, известного как Король Бездны. Для этого они должны победить боссов, известных как Короны, которые сами разблокируются, побеждая могущественных элитных монстров.

В Hyper Light Breaker есть несколько игровых персонажей, настраиваемое оружие дальнего и ближнего боя, а также другие награды и апгрейды, которые можно извлекать и переносить из серии в серию. Каждый биом содержит смесь процедурно сгенерированных элементов и элементов ручной работы, и по нему можно перемещаться, используя обычные движения в тандеме с паркурными способностями, такими как ховерборд и планер.

В настоящее время Heart Machine оценивает, что период раннего доступа Hyper Light Breaker продлится примерно год. Консольные версии еще не анонсированы.