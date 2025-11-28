Дата раннего доступа Hytale официально объявлена - игра возвращается после спасения от закрытия

Hypixel Studios официально подтвердили: долгожданный Hytale выйдет в ранний доступ уже 13 января, тем самым положив конец многолетним ожиданиям и неопределённости вокруг проекта.

Ещё недавно казалось, что после решения Riot Games отказаться от дальнейшей разработки судьба игры окончательно предрешена. Однако команда основателей выкупила права обратно и возобновила работу над проектом, сделав его стоимость доступнее и приблизив долгожданный релиз.

На странице проекта в социальных сетях разработчики объявили точную дату запуска ранней версии, отметив, что обязались раскрыть её до конца недели — и сдержали обещание.

Игроков заранее предупредили: релиз под Новый год был невозможен. Процесс возврата прав на Hytale занял достаточно времени и стал причиной задержки. Теперь же всё готово для старта, а детали подготовки официально озвучены.

Оформить предзаказ игры можно будет начиная с 13 декабря. Команда подчёркивает, что ранний доступ будет именно ранним — проект ещё далёк от завершения, а игрокам стоит ожидать ошибок и недоработок на ближайшие месяцы.