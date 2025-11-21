Hypixel Studios раскрыла цену Hytale перед скорым запуском раннего доступа

Hypixel Studios продолжает готовить почву для возвращения Hytale: после обещания объявить дату выхода в ранний доступ уже на следующей неделе студия раскрыла и стоимость игры. Это ещё один важный шаг на пути к релизу — и, судя по всему, разработчики намерены сделать вход максимально доступным.

Базовая версия Hytale обойдётся игрокам в $19,99, однако команда подготовила и расширенные варианты для тех, кто хочет поддержать проект. В посте на X разработчики подчеркнули, что речь идёт исключительно о косметических бонусах — никаких преимуществ в геймплее платные издания не дают.

Так, Supporter Edition будет стоить $34,99, а самый дорогой вариант — Cursebreaker Founders Pack — оценён в $69,99. В них войдут дополнительные украшения вроде плащей, шляп и других визуальных предметов, предназначенных для персонализации персонажа и поддержки разработчиков.

Пока что цены указаны только в долларах — о региональной стоимости Hypixel Studios пока умалчивает. Дополнительные подробности о старших изданиях обещают раскрыть позже, а предварительные заказы, вероятно, откроются после объявления даты выхода раннего доступа на следующей неделе.