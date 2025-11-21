ЧАТ ИГРЫ
Hytale 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Песочница
6.1 39 оценок

Hypixel Studios раскрыла цену Hytale перед скорым запуском раннего доступа

IKarasik IKarasik

Hypixel Studios продолжает готовить почву для возвращения Hytale: после обещания объявить дату выхода в ранний доступ уже на следующей неделе студия раскрыла и стоимость игры. Это ещё один важный шаг на пути к релизу — и, судя по всему, разработчики намерены сделать вход максимально доступным.

Базовая версия Hytale обойдётся игрокам в $19,99, однако команда подготовила и расширенные варианты для тех, кто хочет поддержать проект. В посте на X разработчики подчеркнули, что речь идёт исключительно о косметических бонусах — никаких преимуществ в геймплее платные издания не дают.

Так, Supporter Edition будет стоить $34,99, а самый дорогой вариант — Cursebreaker Founders Pack — оценён в $69,99. В них войдут дополнительные украшения вроде плащей, шляп и других визуальных предметов, предназначенных для персонализации персонажа и поддержки разработчиков.

Пока что цены указаны только в долларах — о региональной стоимости Hypixel Studios пока умалчивает. Дополнительные подробности о старших изданиях обещают раскрыть позже, а предварительные заказы, вероятно, откроются после объявления даты выхода раннего доступа на следующей неделе.

