Hytale ещё может вернуться: создатель Stardew Valley задумался о спасении отменённой игры

После официальной отмены амбициозной MMO Hytale, многие фанаты не теряют надежды на её возрождение. И похоже, появился неожиданный луч надежды — разработчик Stardew Valley Эрик «ConcernedApe» Бароне выразил интерес к проекту.

На сервере Discord один из сторонников кампании #SaveHytale поделился перепиской с Бароном. Тот отметил, что «возможно» готов рассмотреть участие, но сначала хочет разобраться, почему проект провалился: «Мне нужно узнать больше о том, каков план, почему он изначально провалился (за кулисами) и т. д.», — написал Барон.

Hytale изначально создавалась как прямой конкурент Minecraft, сочетающий крафтинг, боёвку и RPG-элементы. Однако разработчики из Hypixel Studios, приобретённой Riot Games в 2020 году, заявили, что проект не достиг нужного уровня качества. По их словам, попытки перезапуска и переработки движка не помогли, а любое упрощение пошло бы вразрез с оригинальным видением.

Теперь всё зависит от Riot Games — именно они владеют правами на Hytale. Если Бароне и решится на спасение проекта, ему придётся заручиться их поддержкой.