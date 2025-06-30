Hytale ещё может вернуться: создатель Stardew Valley задумался о спасении отменённой игры

После официальной отмены амбициозной MMO Hytale, многие фанаты не теряют надежды на её возрождение. И похоже, появился неожиданный луч надежды — разработчик Stardew Valley Эрик «ConcernedApe» Бароне выразил интерес к проекту.
На сервере Discord один из сторонников кампании #SaveHytale поделился перепиской с Бароном. Тот отметил, что «возможно» готов рассмотреть участие, но сначала хочет разобраться, почему проект провалился: «Мне нужно узнать больше о том, каков план, почему он изначально провалился (за кулисами) и т. д.», — написал Барон.
Hytale изначально создавалась как прямой конкурент Minecraft, сочетающий крафтинг, боёвку и RPG-элементы. Однако разработчики из Hypixel Studios, приобретённой Riot Games в 2020 году, заявили, что проект не достиг нужного уровня качества. По их словам, попытки перезапуска и переработки движка не помогли, а любое упрощение пошло бы вразрез с оригинальным видением.
Теперь всё зависит от Riot Games — именно они владеют правами на Hytale. Если Бароне и решится на спасение проекта, ему придётся заручиться их поддержкой.
Очень разумная позиция.
В трейлерах Hytale не было ничего очень сложного, что могло бы стать непреодолимым препятствием для разработки. Но такое препятствие точно есть, т.к. проект закрылся. Если этим препятствием хоть в какой-то степени является кто-то из людей отвечающих за геймдизайн (потому что в проекте ничего кроме геймдизайна и нет), то дело труба, и проекту не ожить уже никак.