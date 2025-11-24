Hytale готовит новую памятную деталь и просит игроков помочь с идеями

Hypixel Studios подтвердили, что в будущих обновлениях Hytale появится специальная дань уважения Technoblade — одному из самых значимых создателей контента, связанных с Hypixel. Разработчики получили официальное разрешение от отца блогера и теперь открыто приглашают игроков предлагать свои идеи для мемориала.

Основатель студии Саймон Коллинс-Лафламм отметил, что Technoblade был «большой частью пути Hypixel» и команда хочет сохранить его память внутри игры. По словам Коллинса-Лафламма, Technoblade даже подавал заявку на работу в Hypixel Studios ещё десять лет назад, но был слишком молод.

Сообщество уже выдвигает варианты: редкий спавн свиньи в короне, уникальный предмет или даже мини-босс, основанный на культовом образе Technoblade. Какой формат выберут разработчики — пока неизвестно, но цель одна: создать «значимый и уважительный» трибьют.

Напомним, что в Minecraft Technoblade уже был увековечен — игра получила загрузочный экран с изображением свиньи в золотой короне. После объявления о диагнозе рака в 2021 году блогер собрал более $300 тысяч на благотворительность, а его YouTube-канал посмертно превысил 20 млн подписчиков.

Тем временем Hypixel Studios продолжает делиться новыми подробностями о Hytale. Команда работает над поддержкой проксимити-чата и возможностью приглашать друзей в одиночные миры через специальный «портал», который игрок сможет построить сам. Эти функции могут стать ключевыми элементами раннего доступа, хотя голосовой чат может и не успеть к релизу.