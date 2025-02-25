Icarus от создателя DayZ получит масштабное DLC Great Hunts

Создатель DayZ Дин Холл анонсировал крупное DLC для своей игры Icarus. Выживач, вышедший в 2021 году, известен своим сложным геймплеем и непроницаемой средой. Несмотря на первоначальные баги, игра приобрела верных фанатов и получила множество обновлений.
Разработанная студией RocketWerkz, Icarus стал самым амбициозным проектом Холла. В отличие от DayZ, события игры разворачиваются на инопланетной планете, а игровой процесс основан на сессионных миссиях.
Новое расширение под названием Icarus: Great Hunts предложит три первых охоты: Кваррит на Олимпе, Гаргантюан на Стиксе и Риметуск на Прометее. Каждая охота приведет к битве с уникальными боссами. DLC не является обязательным, а некоторые базовые механики обновятся бесплатно.
Icarus всегда славилась своей сложностью, а система пермаментной смерти делала игру еще более напряженной. Однако со временем разработчики добавили систему страховки персонажей, позволяя возрождаться после смерти. Теперь игроков ждет новое испытание — грандиозная охота.
Как-то первый раз об этой игре слышу. Наверное и качество соответствует
этой игре реклама и не нужна. наиграл часов 150 на бете и еще 200 после релиза. много кто писал про оптимизацию, что херовая, но даже на ноуте с видеокартой 1080 не ощущал дискомфорта существенного, но и не отрицаю что пролаги бывали. даже была ситуация когда у многих игроков слетел прогресс и разраб вручную восстанавливал каждому.
Значит ни мне одному кажется что интерфейс там мягко говоря хрень не удобная которую даже разглядеть тяжело // Rainer Konig