Icarus от создателя DayZ получит масштабное DLC Great Hunts

Создатель DayZ Дин Холл анонсировал крупное DLC для своей игры Icarus. Выживач, вышедший в 2021 году, известен своим сложным геймплеем и непроницаемой средой. Несмотря на первоначальные баги, игра приобрела верных фанатов и получила множество обновлений.

Разработанная студией RocketWerkz, Icarus стал самым амбициозным проектом Холла. В отличие от DayZ, события игры разворачиваются на инопланетной планете, а игровой процесс основан на сессионных миссиях.

Новое расширение под названием Icarus: Great Hunts предложит три первых охоты: Кваррит на Олимпе, Гаргантюан на Стиксе и Риметуск на Прометее. Каждая охота приведет к битве с уникальными боссами. DLC не является обязательным, а некоторые базовые механики обновятся бесплатно.

Icarus всегда славилась своей сложностью, а система пермаментной смерти делала игру еще более напряженной. Однако со временем разработчики добавили систему страховки персонажей, позволяя возрождаться после смерти. Теперь игроков ждет новое испытание — грандиозная охота.