Студия разработчиков I.G.I. Origins, Antimatter Games, закрывается ©

Правление Enad Global 7 заявило, что инициировало процесс закрытия студии Antimatter Games после «изучения различных вариантов». Ожидается, что закрытие будет завершено в третьем квартале этого года. Enad Global 7 является материнской компанией Antimatter Games, команды, ответственной за отмеченные наградами игры Steam, такие как Rising Storm и Rising Storm 2: Vietnam, а также еще не выпущенную I.G.I. Origins.

Сокращения являются частью постоянных усилий компании по достижению прибыльности группы. Был инициирован официальный процесс, включающий консультации с сотрудниками для поиска мер по смягчению последствий и согласования с сотрудниками из Великобритании.

Представитель компании сказал:

«Руководство продолжает свои усилия по созданию более устойчивого и предсказуемого бизнеса. Группа оценивает несколько стратегических вариантов для AMG, включая работу по найму, продажу студии и партнерские отношения с издательствами I.G.I. Origins, игры, которую AMG разрабатывала в последние годы. Однако эти усилия не дали достаточного эффекта в установленные Группой сроки. В результате совет директоров решил ограничить дальнейшие инвестиции и закрыть студию».

Неясно, будет ли теперь отменена IGI Origins, завершится ли разработка до закрытия и игра будет опубликована, или же другие команды смогут взять на себя бразды правления проектом.