Кошмар наяву: представлен геймплейный ролик мрачного хоррора ILL

Студия Team Clout опубликовала свежий геймплейный ролик своего ужастика ILL: в видео продолжительностью две с половиной минуты показано начало игры: раненый протагонист в панике сбегает от зловещей биомассы и прячется в заброшенном помещении.

По мере продвижения герой находит разводной ключ, а затем — револьвер, который вскоре приходится применить против жутко мутировавшего человека. Каждое движение, каждый звук в ролике пронизаны напряжением, а сцены насилия подаются с поразительной натуралистичностью.

Дата релиза ILL пока не объявлена, но проект уже вызывает живой интерес у поклонников жанра.