Кошмар наяву: представлен геймплейный ролик мрачного хоррора ILL

Студия Team Clout опубликовала свежий геймплейный ролик своего ужастика ILL: в видео продолжительностью две с половиной минуты показано начало игры: раненый протагонист в панике сбегает от зловещей биомассы и прячется в заброшенном помещении.
По мере продвижения герой находит разводной ключ, а затем — револьвер, который вскоре приходится применить против жутко мутировавшего человека. Каждое движение, каждый звук в ролике пронизаны напряжением, а сцены насилия подаются с поразительной натуралистичностью.
Дата релиза ILL пока не объявлена, но проект уже вызывает живой интерес у поклонников жанра.
игра из категории "не вышедшие игры "
Логично, игру только представили, ждать релиза придется долго
Её давно представили, если что. Много лет была тишина. Или 2020й год это только представили?
Выглядит круто. Однозначно буду ждать выхода игры.
Только её и очень жду сильно, буду дристать на свое компьютерное кресло
Ребята молодцы-есть атмосфера в игре, удачи вам и ждем релиза!!!
Если это реальный геймплей, то я Брэд Питт
Напоминает первые ролики по Metro Exodus где были тоже крутые анимации и детальные взаимодействия , а на деле от всего этого отказались.То тут думаю так же выйдет что то в духе re7/8 что уже впринципе неплохо.
сексишно
Показали достаточно небольшой участок локации, ждать действительно долго придется
Круто и выглядит действительно как игра следующего поколения, но посмотрим как это будет смотреться в 2028 году, когда уже всего скорее будут выходить игры для PS6 и очередной серии видеокарт.
ебаааа... это что то с чем то)