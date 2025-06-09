ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ILL 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.1 224 оценки

Кошмар наяву: представлен геймплейный ролик мрачного хоррора ILL

butcher69 butcher69

Студия Team Clout опубликовала свежий геймплейный ролик своего ужастика ILL: в видео продолжительностью две с половиной минуты показано начало игры: раненый протагонист в панике сбегает от зловещей биомассы и прячется в заброшенном помещении.

По мере продвижения герой находит разводной ключ, а затем — револьвер, который вскоре приходится применить против жутко мутировавшего человека. Каждое движение, каждый звук в ролике пронизаны напряжением, а сцены насилия подаются с поразительной натуралистичностью.

Дата релиза ILL пока не объявлена, но проект уже вызывает живой интерес у поклонников жанра.

33
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
KILLA06

игра из категории "не вышедшие игры "

9
Fimmti

Логично, игру только представили, ждать релиза придется долго

4
NdF Fimmti

Её давно представили, если что. Много лет была тишина. Или 2020й год это только представили?

Spectrum777

Выглядит круто. Однозначно буду ждать выхода игры.

4
Sheffskiy

Только её и очень жду сильно, буду дристать на свое компьютерное кресло

2
RUS_72_Tyumen

Ребята молодцы-есть атмосфера в игре, удачи вам и ждем релиза!!!

1
JackReacher

Если это реальный геймплей, то я Брэд Питт

1
StrelitziaReg

Напоминает первые ролики по Metro Exodus где были тоже крутые анимации и детальные взаимодействия , а на деле от всего этого отказались.То тут думаю так же выйдет что то в духе re7/8 что уже впринципе неплохо.

1
Freund Benno

сексишно

PVV DIT

Показали достаточно небольшой участок локации, ждать действительно долго придется

KnDiman

Круто и выглядит действительно как игра следующего поколения, но посмотрим как это будет смотреться в 2028 году, когда уже всего скорее будут выходить игры для PS6 и очередной серии видеокарт.

Water Coller

ебаааа... это что то с чем то)

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ