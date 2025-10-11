ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Indika 02.05.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
6.4 331 оценка

Indika выйдет на Nintendo Switch в ноябре

monk70 monk70

Indika, приключенческая игра от третьего лица, разработанная Odd Meter, выйдет на Nintendo Switch 17 ноября. Издатель 11 bit studios анонсировал, что игра будет иметь физическое издание с официальным саундтреком, доступным через Silver Lining Interactive.

Релиз на гибридной консоли Nintendo состоится после того, как игра уже вышла на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 2 мая 2024 года, а затем 17 мая того же года — на PlayStation 5 и Xbox Series.

В Indika игроки управляют необычной монахиней, пытающейся приспособиться к суровой и монотонной монастырской жизни. За её тихой внешностью скрывается необычная дружба с самим рогатым искусителем. Эти странные отношения приводят её в мир, словно сошедший со страниц Достоевского и Булгакова, где священное и мирское переплетаются.

Разработанная небольшой независимой командой, ранее работавшей в Москве, а теперь работающей в Казахстане, игра сочетает в себе атмосферное исследование, чёрный юмор и изобретательные головоломки в сюрреалистических пейзажах, созданных в уникальном визуальном стиле.

Среди основных особенностей Indika:

  • Приключение от третьего лица с захватывающим и мрачно-комичным сюжетом
  • Путь молодой монахини к самопознанию в сюрреалистической интерпретации России XIX века
  • Сам дьявол в качестве неожиданного спутника
  • Уникальные головоломки, вплетённые в повествование
  • Сюрреалистичные пейзажи и атмосферный мир
  • Мини-игры с пиксельной графикой в ​​2D, раскрывающие непростое прошлое Индики
12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
zSpartacuSz

Прикольная игра кстати, вчера руки добрались пройти)

7
endg

Отличная игра, всем рекомендую. Концовка конечно мое почтение.

5
MaxBlacksmith

Буквально на днях прошел. Очень понравилась и очень короткая! Спойлер, присутствует мимолётная ногота.

4
Trinity_ExDeath

П - пох

3