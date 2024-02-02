Необычная приключенческая игра Indika получит демоверсию во время Steam Next Fest

Приключенческая игра Indika, разработанная в сотрудничестве с российской студией Odd Meter и польским издателем 11 bit studios, будет доступна в демо-версии во время фестиваля Steam Next Fest, который начинается 5 февраля.
Разработчики использовали вышеуказанное объявление, чтобы продемонстрировать свежие кадры из игры. Во время чуть более чем 30-секундного тизера мы можем увидеть фрагменты игрового процесса, в которых монахиня Индика перемещается по различным локациям. Кроме того, весьма оригинальны катсцены (фрагменты, в которых фигура, похожая на повара, выскакивает изо рта монахини).
Напомним, действие Indika будет происходить в альтернативной версии России XIX века. Создатели хотят сделать смелую попытку показать менталитет жителей этой страны. Героиней игры является Индика, монахиня, которая должна познать двойственность добра и зла» и попытаться «понять, что нет ничего абсолютного.
Игроки столкнутся с различными типами головоломок окружающей среды и элементами платформера. Однако все это призвано стать лишь фоном для обсуждения более глубоких вопросов.
Премьера Indica запланирована на первый квартал 2024 года. Игра будет доступна на ПК и неуказанных консолях.
Любопытная игра намечается, давно висит в вишлисте.
весь ролик вкратце - монашка... и сзади АХАхахахаУХАХаха...
гениальная игра! добавил в вишлист.. *сарказм*
ПС: вместо Хейди будем карабкаться за монашку..
Оскорбление чувств верующих!