Состоялся анонс экономической стратегии Industry Giant 4.0

Появились хорошие новости для любителей продуманных экономических стратегий. Toplitz Productions анонсировала Industry Giant 4.0, последнюю часть серии, первая игра из которой вышла в 1997 году. Разработкой проекта занимается немецкая студия Don VS Dodo.

Игра выходит эксклюзивно для PC и будет продаваться в Steam. Релиз ожидается в следующем году.

Действие Industry Giant 4.0 начнется в 1950-х годах. Согласно названию, в игре мы будем строить собственную промышленную империю во времена четвертой промышленной революции, поэтому такие элементы, как цифровизация и автоматизация, будут играть ключевую роль.

Начиная игру, мы определим философию нашей компании. Это повлияет на события в игровом мире, методы работы и маркетинга, доступные игроку, а также на налоги и выдаваемые нам кредиты. В Industry Giant 4.0 мы найдем 25 промышленных предприятий, включая шахты и фермы, производящих около 60 товаров, включая сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию.

А где же Industry Giant 3? Предыдущая часть серии - Industry Giant II 2002 года. Третьей частью должна была стать Industry Giant: The Big Departure, но этот проект был отменен. Издатель посчитал, что нет смысла возвращаться к нему, и поэтому новая игра называется Industry Giant 4.0.

Мы будем перевозить грузы на грузовиках, поездах и кораблях. Игроку будет предоставлена возможность строить дороги и пути, а также составлять графики грузоперевозок. Также будет богатый выбор городских зданий, включая магазины.

На наш бизнес будут влиять времена года, определяя, например, спрос или доступность определенного сырья. Также на игровой мир будет влиять течение лет. Кроме того, в игру будут добавлены различные события - как случайные, так и основанные на исторических фактах.